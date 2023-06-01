明年軍公教加薪4％ 桃園估年增20億經費盼中央挹注

行政院會今天核定明年軍公教加薪4%，桃園市政府估算將增加20億元人事費。市府表示，對於加薪政策表達支持，認為對社會有正面鼓勵性質，但目前配套不足，恐對地方形成長期負擔，盼中央能釋出更多財源。

桃園市府新聞處長羅楚東表示，軍公教調薪對社會有正面鼓勵性質，但若沒有制度上的配套，將形成地方長期負擔，期盼中央能釋出更多財源，不再僅是單一年度的補助，以減低地方財政壓力，尤其桃園在中央統籌分配款及一般性補助款受到長期不公平待遇，呼籲中央應正視。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教自2000年以來一共調薪過5次，分別是2001年、2005年、2011年、2018年、2022年；前面4次都是調漲3%，2022年則是4%，為20多年來新高。今年調幅齊平，同為4%。