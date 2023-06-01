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瑪娃颱風外圍環流大雨 桃園復興台7線2處落石崩塌

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
瑪娃颱風外圍環流影響，大雨驟降，昨天桃園復興區台7線發生2起坍方落石事件。記者陳右豪／翻攝
瑪娃颱風外圍環流影響，大雨驟降，昨天桃園復興區台7線發生2起坍方落石事件。記者陳右豪／翻攝

瑪娃颱風外圍環流影響，大雨驟降，昨天桃園復興區發生2起坍方落石事件，地點分別為台7線34.5公里和37.7公里處，這2起事件導致交通雙向中斷，大溪分局立即派員在2端進行警戒和疏導管制，同時通知公路總局復興工務段處理搶修，2小時後搶通。

警方表示，此次事件出動員警2名、公路總局復興工務段站長、段長及工作人員，出動大約7至8人，5台機具，經過2小時的努力，最後終於搶通，恢復雙向通行。

警方呼籲，受到颱風外圍環流的影響，大雨驟降，山區道路容易發生落石情況，請盡量避免前往山區活動。如果在行進中遇到落石或坍方，請避免強行通過，立即撥打110或119報案，或通知相關單位前往處理，以保護自己的安全。

瑪娃颱風外圍環流影響，大雨驟降，昨天桃園復興區台7線發生2起坍方落石事件。記者陳右豪／翻攝
瑪娃颱風外圍環流影響，大雨驟降，昨天桃園復興區台7線發生2起坍方落石事件。記者陳右豪／翻攝

瑪娃颱風

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