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公務座車闖紅燈 鍾東錦致歉代繳罰單

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦的公務座車，3月底在頭份市中華路、台一線路口闖紅燈被民眾檢舉挨罰，他代表團隊向社會大眾致歉，並代繳罰單。本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦的公務座車，3月底在頭份市中華路、台一線路口闖紅燈被民眾檢舉挨罰，他代表團隊向社會大眾致歉，並代繳罰單。本報資料照片

苗栗縣長鍾東錦的公務座車3月底行經頭份市中華路、台一線路口時被民眾檢舉闖紅燈，昨有臉書社群發文，並好奇由誰繳罰單；鍾東錦表示，印象中他當天請假人在外地，駕駛可能一時心急不當示範，他代表團隊向社會大眾致歉，並代繳罰單，將要求司機不要再犯類似錯誤。

臉書粉專「翻轉國道交通違規」影片中一輛黑色的休旅車行經路口時闖紅燈，被後方車輛的行車記錄器清楚的拍下，經比對車牌，竟是鍾東錦公務座車。

苗栗縣議員曾玟學表示，不少朋友轉傳縣長公務車闖紅燈影片，實在是很不好的示範；這路口是每天從頭份往返議會必經之路，他曾會勘改善數次，因先天設計不好，怎麼改都存在車流交織衝突點，用路人更應注意遵守號誌規則。

曾玟學說，經與縣府確認，公務車若收到罰單會由違規當事人自行支付，不會由公帑支應，他建議縣長自己付，但即便是一縣之長的座車，還是應遵守交通號誌。

頭份警分局表示，經查證檢舉資料，公務車3月31日上午沿頭份市中華路南下，左轉台一線路口時違規闖紅燈，因違規行為屬實，已依道交條例開罰2700元。

鍾東錦說，印象中當天上午他人請假在外地，沒在座車上，駕駛可能一時心急，做出不當示範，但他還是要代表團隊向社會大眾致歉，罰單他也會代繳，並將要求司機不要再犯類似錯誤。

苗栗縣長鍾東錦。本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦。本報資料照片

鍾東錦 罰單

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