快訊

台男遊泰卻遭下藥「綁至緬甸」 跳樓逃脫慘摔癱…刑事局營救中

2023年最佳航空公司排名出爐！長榮第8、冠軍是「這一家」

首位女院長誕生！總統特任「江國慶國賠案庭長」高孟焄接掌最高法院

公務座車闖紅燈遭檢舉 鍾東錦致歉還原真相：罰單我繳

中央社／ 苗栗縣31日電
苗栗縣長鍾東錦公務座車3月31日行經頭份市中華路與台1線路口，遭民眾檢舉闖紅燈。合成圖／擷自臉書、中央社
苗栗縣長鍾東錦公務座車3月31日行經頭份市中華路與台1線路口，遭民眾檢舉闖紅燈。合成圖／擷自臉書、中央社

苗栗縣長鍾東錦公務座車3月31日行經頭份市中華路與台1線路口，遭民眾檢舉闖紅燈。鍾東錦今天代表團隊向社會致歉，至於2700元的違規罰單會代為繳納，不會由公帑支付。

臉書粉專「翻轉國道交通違規」今天發文表示接獲粉絲投稿，影片中1輛黑色休旅車行經路口時闖越紅燈，被後方車輛行車記錄器清楚拍下，經比對車牌，違規車輛竟是苗栗縣長鍾東錦的公務座車。

貼文中指出，相信該車不會是由縣長本人親自駕駛，但也希望苗栗縣政府對駕駛相關人等，做好行車安全教育，此外，也好奇罰單是由誰繳納。

苗栗縣警察局頭份分局表示，經查證檢舉資料，公務車於3月31日上午沿頭份市中華路南下，左轉台1線路口時違規闖越紅燈，因違規行為屬實，已依道路交通管理處罰條例開單舉發，裁罰新台幣2700元。

苗栗縣議員曾玟學透過臉書發文指出，接獲不少朋友轉傳這段縣長公務車闖紅燈的影片，「實在是很不好的示範」，即便是一縣之長的座車，還是應該遵守交通號誌。

曾玟學表示，經詢問縣府，公務車收到的罰單會由違規當事人自行支付，不會由公帑支應，但他建議縣長「就自己付了吧」。

曾玟學也說，這路口是每天從頭份往返縣議會必經之路，但因為先天設計不好，怎麼改都會存在車流交織的衝突點，所以用路人更應該特別注意遵守號誌規則，保障彼此的安全。

對於公務車違規遭檢舉開單，縣長鍾東錦告訴中央社記者，印象中3月31日上午他人請假在外地，沒有在座車上，駕駛可能一時心急，做出不當示範，不過還是要代表團隊，向社會大眾致歉；至於罰單部分，鍾東錦說，他會代為繳納，也將要求司機不要再犯類似錯誤。

鍾東錦 罰單

相關新聞

公務座車闖紅燈遭檢舉 鍾東錦致歉還原真相：罰單我繳

苗栗縣長鍾東錦公務座車3月31日行經頭份市中華路與台1線路口，遭民眾檢舉闖紅燈。鍾東錦今天代表團隊向社會致歉，至於270...

挨批挖棒球場不公開透明 竹市府：已報備檢方全程錄影

新竹市長高虹安今天趕在5月最後1天宣布開挖新竹棒球場，新竹市議會民進黨團批評，高虹安再度拿棒球場當政治提款機，此為「沒有...

140線苑裡2.6公里道路拓寬計畫 獲中央核定3.6億元辦理

苗栗140縣道苑裡路段已開闢30年，但近年來交通量不斷成長，尖峰時間140線及周邊道路經常出現壅塞，苗栗縣政府向交通部爭...

桃竹苗分署推45項大專就業學程 畢業留任還有1萬元獎金

勞動部勞動力發展署今年修訂「補助大專校院辦理就業學程計畫」，協助大三、四生在畢業後順利接軌職場，把原本職場體驗觀摩，改為...

苗栗後龍西瓜節6月10日登場 公所今辦記者會宣傳

苗栗縣盛產西瓜的後龍鎮，許多瓜農趁颱風來襲前搶收，今年公所也將舉辦西瓜節「藝起吃西瓜」促銷活動，預計6月10日在後龍鎮公...

桃園老榕樹遭砍除！樹木銀行也飽和 桃工務局曝原因

桃園中壢龍東路445巷道路拓寬工程日前開工，卻傳出巷弄約22棵超過40年以上老樹遭砍除，而桃園的樹木銀行已滿，民代盼另尋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦