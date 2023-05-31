竹市端午龍舟賽睽違3年復辦 63支隊伍6月南寮舊港廝殺

新竹市端午節龍舟競賽過去3年受新冠肺炎疫情影響停辦，由於疫情趨緩，竹市府今年宣布復辦，今天舉行龍舟賽祈福暨點睛儀式。市長高虹安說，6月18日將在南寮舊港舉行預賽、6月22日決賽，共計63支隊伍角逐龍舟桂冠，賽事當天也將安排一連串表演與端午節手作體驗，歡迎民眾欣賞龍舟賽事、感受民俗熱鬧氣氛。

新竹市府城市行銷處今天在南寮舊港舉辦龍舟賽祈福暨點睛儀式記者會，市長高虹安擔任點睛官並遵循古禮進行祈福、龍舟點睛等儀式，祈求龍舟賽事活動圓滿順利。

市府指出，今年報名參與龍舟賽隊伍多達63支，除了傳統勁旅新竹市消防局和警察局來勢洶洶，清華大學、陽明交大、新竹市家長聯合會、新竹部落客「踢小米」、拳擊健身房猛男教練等組隊報名。台積電、智原科技、旺宏電子等竹科企業也蓄勢待發。

2023年新竹市端午節龍舟競賽決賽將於6月22日登場，當天除了安排龍舟競賽外，還有特技表演、小丑與腹語表演等活動，以魔法3D列印筆、造型粽子香包、彩繪造型蛋等節慶手作體驗活動，採線上或現場報名，詳情請上市府城市行銷處臉書專頁查詢。