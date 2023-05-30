新竹縣府「好客食堂」新開幕　集美食店章可換百元禮券

新竹縣政府將地下室空間全新翻修，以自然、健康生活概念打造全新「好客食堂」，現場還有在地青農、蔬果店等特色商家進駐展售。開幕期間地下室美食餐廳也舉辦集點活動，集滿各美食店家的印章，就能兌換超商100元禮券，數量有限，兌完為止。

新竹縣行政處長周秋堯指出，縣府地下室今年改造為「好客食堂」，已經吸引多家健康餐飲店、各式攤位小吃、咖啡店入駐，像是「明人素食」以健康、環保、天然、不加工為宗旨，使用北港老店黑麻油及有機蔬菜料理；「珍味餐坊」提供麻婆豆腐、梅干扣肉、宮保雞丁、古早排骨等台灣在地好味道；「傳香咖啡」則以咖啡搭配天然手作英式司康，還有朵拉蔬食、尚賀麵食、好食光料理等。

不定時擺攤的還有健康長城素食、松鶴壽司和風美食、大坑韓式泡菜、闔家嚐滷味、裕杰蔬果、巧安果物坊等健康蔬果店、大熊咖啡、五角咖啡、服飾、3C週邊商品等，提供玲瑯滿目的美饌佳餚和用品，未來亦將提供早餐。餐廳空間以外還設有共享辦公室，提供開會或開放租借，盡可能利用友善的公共空間。