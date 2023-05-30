楊文科施政滿意度調查出爐 醫療、消防破7成
遠見雜誌最新公布2023縣市滿意度調查結果，新竹縣在醫療與消防方面滿意度皆逾7成。新竹縣今年更擴大辦理老人免費健康檢查，下降對象年齡門檻，服務更多長者，滿意度達到77.4％；消防局也將救災安全管制系統應用於派遣系統，讓操作人員在第一時間能盡快建立救災現場管制案件。
新竹縣長楊文科指出，為落實「老中青幼通通照顧」的施政理念，除了老人免費健康檢查之外，新竹縣去年也開通敬老愛心卡可以搭乘計程車服務，每趟補助車資100元，補助金額為全國最高。另外針對低收、中低收等經濟弱勢的長輩，不管是醫療費、住院看護費，還是居家的屋頂防水、室內排水、無障礙環境設施等房屋修繕，均可申請補助。
新竹縣也向中央爭取「偏鄉遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，提供五峰鄉、尖石鄉耳、鼻、喉科及眼科4項專科門診遠距醫療服務，有助於改善偏遠地區的醫療環境，並降低民眾在就醫上的困難，增進當地居民的生活品質。此外，新竹縣也推出幼兒專責醫師制度計畫，提供未滿3歲幼兒的照護諮詢、健康檢查、疫苗、塗氟等各項保健時程關懷。
在消防方面，新竹縣也獲得超過7成的滿意度，消防局近年導入救災安全管制系統應用於派遣系統，讓操作人員在第一時間能盡快建立救災現場管制案件，並使用平板電腦的APP應用程序，將操作登載資料回傳至勤務指揮科，現場指揮官能清楚地掌握消防救災資源，案件結束後也可將相關救災操作時序記錄下載，進行檢討策進作為等。
同時新竹縣消防局在近年人口快速增加的高鐵站附近，成立新的高鐵消防分隊，目前正興建中，預計最快今年年底就能完工，預計進駐20人，針對大樓林立，也將納入雲梯車，提升高鐵地區鄉親的安全保障。
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