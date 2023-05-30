大卡車行經桃園大溪台7線常違規超速、不停讓行人 警方加強執法

桃園市警察局大溪分局即日起將於轄區展開2週的強力交通執法，針對砂石車等違規行為進行取締，包括路口不停讓行人、超速、滲漏、未保持行車安全距離、嚴重惡意逼車及蛇行等重大危險駕駛行為。希望能有效防止交通事故的發生，改善行人的安全，並促使駕駛人遵守交通規則。

警方指出，大溪、復興區重要道路台7線在平日和假日車流量都相當龐大。加上慈湖往後山的道路逐漸變窄，周邊停車空間有限，使得道路的交通負荷增加。此外，該地區雪霧鬧隧道工程施工中，形成多個交通瓶頸，導致交通壅塞。

警方表示，部分砂石車及運輸業者為了節省時間，常常違規超速、未保持行車安全距離及佔用道路停車，這些行為給交通安全帶來了隱患。其中更常發生惡意逼車、亂按喇叭、車速過快、轉彎未減速等危險行為，居民不斷抱怨這些行為對安全和安寧造成了影響。

大溪警分局表示，專案期間將持續加強取締對砂石車的各項違規行為，業者應承擔社會責任，確實遵守交通規則，維護沿線交通安全。也呼籲大型車駕駛人不要心存僥倖，應該隨時注意視野的死角，多加禮讓並減速慢行。也請機車騎士和行人遠離大型車輛的視野死角和內輪差範圍，減少意外事故的發生。