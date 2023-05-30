人口突破7萬人舊廳舍不敷使用 草湳派出所落成啟用

桃園楊梅警分局草湳派出所鄰近埔心火車站，因近年埔心地區人口激增，考量原3層樓派出所建築老舊，加上廳舍不敷使用，因此原址重建地下1層，地上5層建築，於2020年開工，今落成啟用。桃園市長張善政出席落成典禮表示，廳舍歷經預算不足困境仍順利興建，並於今年3月取得使用執照，終於可以服務周邊居民。

位於國道一號楊梅、幼獅交流道及台一線交通要衝上的草湳派出所，興建於1986年，至今約30多年，張善政指出，近年來埔心地區蓬勃發展，草湳所轄區人口數已突破7萬人口，而員警數也擴編至40多人，原有建物已無法滿足員警辦公及民眾洽公所需，為提供轄區市民更優質的服務品質、改善基層員警的辦公環境，決定重建。

新建的辦公廳舍為地下1層、地上5層鋼筋水泥建物，總建坪有718坪，總經費約9205萬元，於2020年11月12日開工，3月15日取得使用執照，今落成啟用。

張善政說，新落成的辦公廳舍無論是外觀的圖樣及配色，或是內部的便民服務及動線，都相當用心規畫，建物周邊的景觀設計、人、車分道及無障礙空間規畫緩坡道設施，內部軟硬體設備兼顧親民、便利、機動性強的人性化動線，提供鄉親一個舒適的洽公環境。