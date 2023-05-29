苗栗後龍溪洲里長當選無效 7月1日補選投票

苗栗縣選舉委員會今天表示，後龍鎮溪洲里長李騰宏因違反公職人員選舉罷免法案件，經苗栗地方法院判決「當選無效」確定，須於3個月內辦理補選完畢，預計7月1日投票。

苗栗縣後龍鎮溪洲里長李騰宏被控於去年選舉期間，委託王姓樁腳代墊新台幣5000元，交付給有投票權的詹姓選民以請求支持投票，另於親自拜票時，將3000元現金放在柯姓選民的桌上尋求支持。

李騰宏遭檢警查獲後，於偵查中坦承賄選，經苗栗地檢署提起當選無效之訴，苗栗地方法院合議庭4月間依違反公職人員選舉罷免法判決「當選無效」確定。

苗栗縣選委會今天發布補選公告指出，李騰宏經判決當選無效確定，依規定應於3個月內辦理後龍鎮溪洲里第22屆里長補選完畢，後龍鎮公所選務作業中心將於5月31日起開放領表，並於6月4日至6日受理候選人登記，7月1日上午8時至下午4時舉行投票。