桃園管樂嘉年華6月登場 國際大咖將登台演出

今年邁入第19屆的桃園管樂嘉年華，將於6月3日至11日於平鎮新勢公園登場，本次活動除規畫5場大型戶外管樂音樂會、3大主題管樂小舞台及市集區，還邀請日本重量級長笛大師工藤重典、國際知名管樂表演團隊來台演出交流，帶來世界級演出。

市長張善政表示，「2023桃園管樂嘉年華」將舉辦5場大型戶外管樂音樂會，包括6月3日開幕音樂會，特別邀請國防部示範樂隊、日本長笛演奏家工藤重典、歌手林芯儀等帶來精采演出，為系列活動揭開序曲；6月11日閉幕表演則由桃園在地10校聯合管樂團與馬來西亞培風中學管樂團聯手演出。

另有3場以管樂為主體的跨界製作音樂會，包括6月4日「當管樂遇上國樂—龍潭愛樂ft.桃市國演奏家」、6月9日「魔幻樂神降臨—嘉義市管樂團跨界音樂會」、6月10日「大師狂潮—市民管樂團：歌劇選粹/林旺三部曲」。

張善政表示，除了大型音樂會，桃園管樂嘉年華還規畫「爵士微醺區」、「流行文創區」、「古典親子區」3大主題管樂曲風小舞台及市集區，小舞台將於6月3日至4日、6月9日至11日這5天的下午4點至晚間6點半演出各種小編制的管樂音樂會，6月11日也將開放小舞台時段，邀請現場民眾上台秀才藝；市集區則安排餐酒美飲、音樂周邊、特色手作、教育益智玩具等各式攤位，非常豐富多元。