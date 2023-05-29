桃園首辦科普大師講座 蕭青陽、Google總經理都來了

暑假即將來臨，桃園市教育局今年整合各高國中小暑期育樂活動，提供逾1500梯次、超過3萬名額讓學童參加，更首度開辦科普大師講座，邀請知名設計師蕭青陽、台灣Google總經理林雅芳等大咖擔任講師，讓桃園學子學習不斷電。

市府教育局表示，因應暑假即將到來，市府於桃園全市13個行政區中，遴選出平鎮區義興國小、平鎮區忠貞國小、八德區大忠國小、龍潭區龍源國小、平鎮區平鎮國中、桃園區福豐國中、八德區永豐高中等校作為示範學校，針對科技、科普、生命品德、藝文等4大領域，開設一系列暑期夏令營課程，讓孩子暑假也能繼續接觸到不一樣的學習領域。

市長張善政今天和教育局長劉仲成今天特地換上實驗衣，化身科學家在現場與義興國小與福豐國中學生互動，體驗最熱門的AI人工智慧，並利用ChatGPT創作繪本。

張善政表示，平時在學期間有教課時數與課綱的相關規定，要融入新的教材與課題並不容易，為了不受到學校既有制度的限制，市府特別於暑假開辦多元課程，希望培養孩子兼具科技常識與人文素養。

市府今年也將首度在市立圖書館新總館微光廳，舉辦科普大師講座，邀請設計師蕭青陽、國立自然科學博物館前館長孫維新、台灣Google總經理林雅芳、成功大學教授李旺龍、台大教授林書妍、台大教授黃從仁等人擔任講師，活動精彩可期。活動資訊及報名網站可至「2023桃園Fun暑假」網頁查詢（https://summer.tyc.edu.tw/act1.php）。