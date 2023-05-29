新竹台大醫院湳雅院區擴建案 議員籲市府接續用地取得

台大醫學院附設醫院新竹台大分院轄下的新竹醫院正積極籌設湳雅院區擴建案，擴建計畫第一階段已於新竹市前市府時期完成，市議員楊玲宜今質詢時，要求市府必須接續台大湳雅院區的用地取得，創造地方與台大雙贏；對此，衛生局長陳厚全指出，目前已提出分期購買、共同合作開發或設定地上權、事後分潤等多種方案供台大醫院參考，會全力協助台大用地取得。

楊玲宜說，台大新竹湳雅院區預定地於2014至去年歷經8年，期間已完成國有地與市有地整合，也以都市計畫變更為文大用地，這是極具挑戰的任務，卻仍有特定人稱市府「打假球」、「台大根本沒有要來」等風涼話，結果市府同仁還是完成艱鉅的擴建計畫第一階段，提供台大醫院完整的基地。

楊玲宜說，台大新竹湳雅院區預定地中，屬於公有全部分包括新竹市府、桃園農改場、國有財產屬，總計3.69公頃；私有權部分包括桃園市農會、農田水利署總計1.39公頃；透過跨區市地重畫與都市計畫，已整合為國有地2.98公頃及市有地2.18公頃，總計為5.16公頃，這是擴建計畫第一階段。

楊玲宜指出，市政需要延續，擴建計畫的第二階段是國有地與市有地的取得與整合，若能達成共識，就可進入動工階段，這也是台大湳雅院區能否興建的關鍵，衛生局今年下半年最重要的工作就是完成市有地的用地取得，最初的目標是市有地希望以無償方式撥用，而市府與台大醫院是否有初步共識？希望市府盡快在年底協助台大取得用地，解決台大新竹醫院（經國院區）量能問題。

陳厚全表示，目前行政院已核定國有地部分為有償撥用，並以分期方式購買；市有地部分也必須以有償方式處理，但基於市府支持台大興建院區政策，還在研議包括合作開發或分期購買等多種方案供台大參考。

陳厚全說，共同合作開發的例子就是新竹縣竹北市的台大生醫園區，是跟科學園區管理局租用，另外還有包括設定地上權或事後分潤，這些都可減輕台大的負擔，最重要的是台大可以與新竹市共榮共生。

市府指出，湳雅院區案的都市計畫變更於2015年11月經內政部審定，歷經無數次拜訪與溝通，積極與私有地主協商市地重劃方案，取得雙贏，終於在2018年2月經內政部地政司審核通過公辦跨區市地重劃計畫書，同年4月底發布實施。另外，2020年11月也藉公辦跨區市地重劃取得當時新竹農田水利會權屬的狹長土地，為擴院計畫的關鍵性進展。

市府補充，新竹台大分院新竹醫院因現有經國院區腹地狹小及老舊，自提出擴院需求後，市府積極協助，目前台大醫院新竹分院湳雅院區興建案「可行性評估報告書」已於2022年底提報教育部進行審查，未來湳雅院區將與經國院區整合，提供大新竹急重症醫療照顧，預計也要引入長照資源，將成為大新竹地區「醫學中心規模」的醫院。