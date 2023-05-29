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議會再提推動生命園區 楊文科：少部分人反對會再溝通

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣長楊文科也承諾，縣府會全力來推動生命園區，少部分反對的民眾，縣府也會來進行溝通。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科也承諾，縣府會全力來推動生命園區，少部分反對的民眾，縣府也會來進行溝通。記者黃羿馨／攝影

新竹縣議員徐瑜新今天在議會質詢時指出，關西鎮生命禮儀園區因價格公道，連新埔的民眾也會到此辦理後事，但關西鎮禮廳僅有2間、靈堂8間，不敷民眾使用，新竹縣需要縣立的生命園區。新竹縣長楊文科也承諾，縣府會全力來推動生命園區，少部分反對的民眾，縣府也會來進行溝通。

徐瑜新指出，關西鎮禮廳僅有2間、靈堂8間，目前已不敷使用，加上關西鎮第一公墓塔位僅剩11位，僅供中低收申請使用，盼第九公墓可以盡取得快建照、使照來解決鄉親需求，且新竹縣也需要合法公辦的生命園區，來解決鄉親需求。

楊文科表示，時代已經改變，過去親人、長輩往生都採取土葬方式，造成公墓不足，甚至雜亂，公墓公園化推動也受到阻礙，新竹縣也是全台沒有生命園區的縣市之一，過去都是使用竹東、關西和竹東不合法的告別式場，光是告別式廳堂價格就貴2倍、納骨塔甚至貴8倍之多，因此他才將生命園區納入五支箭的建設計畫當中。

楊文科也說，要推動生命園區需要很長的時間，還要考慮環評、水土保持等，因此未來新竹縣設立的生命園區，不是採用公辦民營方式，而是縣府自營，縣府也有編制殯葬管理所，未來所有殯葬業者都要進駐到園區，在裡面專門辦理喪事，告別式結束後，家屬也能送葬600公尺到火葬場，最後可以直接在納骨塔安置，利用一條龍方式，讓民眾沒有後顧之憂。

楊文科表示，雖然目前也有少部分民眾反對，縣府也會來進行溝通，要成就一件事前，需要充分了解縣民需要以及反對原因，這是目前生命園區興建努力的方向。

徐瑜新也建議，縣府應製作一系列影片來讓民眾了解，我們新竹縣要蓋的是怎麼樣的生命園區。

徐瑜新指出，關西鎮禮廳僅有2間、靈堂8間，目前已不敷使用。記者黃羿馨／攝影
徐瑜新指出，關西鎮禮廳僅有2間、靈堂8間，目前已不敷使用。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科

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