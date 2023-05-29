沒公德心亂丟垃圾 「鐵道荷花菜市場」收費爆爭議

苗栗縣通霄鎮五南里平交道旁有五處荷花田，近來荷花盛開，吸引大批鐵道迷、攝影玩家及遊客來朝聖，還被形容是「鐵道荷花菜市場」，但因部分民眾有闖鐵道取景、攀折花朵、亂丟垃圾等脫序行為，其中一位陳姓地主昨開始收取50元「清潔費+停車費」引發爭議，有民眾認為收費不合理，一度報警處理。

昨天其他攝影人描述說，現場是一位站路邊拍的年輕人，認為收費不合理不願意給， 警察來也覺得道路不屬私人地，收費也不合理。

今天上午記者前往了解，並未發現有地主收費情形。現場攝影民眾指出，聽說要收費的是最南邊的一塊荷花田，也是目前開得最漂亮的，但地主可能真的被惹毛，在周邊寫上闖鐵道罰款警語，還在田中插上許多廣告旗幟，讓人取景「礙眼」，根本原由還是民眾不守規矩、沒公德心惹人怨。

陳姓地主在臉書發文，由於民眾多、製造垃圾，酌收工本費及環境清潔費，造成民眾不滿而報警；今日所收的900元加上本人100元共壹千元，全數捐給慈雲寺做香油金，跟有付費的民眾說聲抱歉，請日後來者別抱怨。