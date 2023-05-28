4套縮時攝影在林間或電桿看 苗栗防廢棄物入侵

苗栗縣頻傳廢棄物入侵，縣府環保局鎖定熱區，補監視器盲點，最近在銅鑼鄉、三義鄉及造橋鄉等地林間或電桿，架設4套戶外縮時攝影設備監控蒐證，查緝嚇阻不法亂倒廢棄物破壞好山好水。

環保局最近半年受理非法廢棄物18件 6件警方查獲涉嫌人移送苗栗地檢署偵辦，12件警方調查中，其中一件於去年底接獲反映，三義鄉鯉魚潭矮山地區苗52之1線沿線遭傾倒廢棄物案，由於地處偏遠，附近沒有監視設備，經目擊民眾提供線索，警方循線鎖定人車，全案移送法辦。

環保局分析，苗栗縣交通便利，不肖業者將廢棄物載運到偏僻的山野或河邊傾倒，監視系統鞭長莫及，環保局因此針對易亂倒，及村里長或民眾陳情反映地點，最近在銅鑼鄉、三義鄉及造橋鄉等地，架設4套戶外縮時攝影設備監控蒐證。

環保局指出，縮時攝影不用交流電，採用電池供應電力，以記憶卡儲存影像，體積小而輕巧，隱蔽性、機動性高，長時間、連續拍攝，蒐集非法棄置廢棄物關鍵證據，有效且迅速打擊破壞國土及環境生態不法犯罪。