新竹市這2處裝置藝術部分結構毀損 市府將排拆維護安全
新竹市後火車站停車場「蕊之森」裝置藝術、北大公園「落水唷」客家文化作品擺設多年，因皆以非耐久性建材製作，部分結構出現毀損，恐有安全疑慮。市府文化局指出，經安全評估並與創作者取得共識後，將分別於5月30日至6月1日、6月6日至6月9日拆除，維護環境安全。
位於新竹後火車站停車場的「蕊之森」裝置藝術，為2016年「新竹市後站帶狀地景藝術展」活動設置的藝術裝置，以鐵、木及燈具等非耐久性建材製作，自藝術展結束後留存至今已6年又9個月，經長年風吹日曬，結構、木平台已多處腐朽損壞，預計5月30日至6月1日拆除。
「蕊之森」設計單位「有用主張x建築繁殖場」表示，作品為供短期暫時放置的材質所製作，現已超過原使用期限，為維民眾安全也認同予以拆除。拆除施工期間，相關施工區域將以黃色施工警示帶及三角錐警示，民眾行經後火車站機車停車場施工區域，請留意安全。
另，位於北大公園「落水唷」客家文化作品，是由藝術家范承宗為2021新竹光臨藝術節客家文化燈區所製作，展出迄今已18個月。作品以天然木作、鋼構及帆布組成，因並非耐久性建材，市府今年3月委請結構安全技師安全評估，發現部分木作結構毀損，過去也曾於「落水唷」作品棚內原木桌上發現燃點蚊香痕跡，恐衍生公共安全疑慮。
文化局說明，「落水唷」作品預計於6月6日至6月9日拆除，作業期間將有重車吊掛，北大公園周圍將管制交通，施工區域將以三角錐及交通連桿警示，拆除完成後將整平現地並加強草坪養護作業。
文化局說明，市府非常感謝設計單位和藝術家為新竹市美感設施做出貢獻，未來將繼續朝「美感新竹」的策略方向來努力。民眾如藝術品拆除作業有相關疑問，請洽新竹市文化局或1999為民服務專線。
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