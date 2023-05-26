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影／被賣菜耽誤的金嗓大叔 阿峰兼做公益月入善款高達20萬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「賣菜大叔-阿峰」近來在網路爆紅，他邊賣菜邊唱歌，歌聲具有穿透感染力備受好評，超大阿支麥克風更是吸睛。記者吳傑沐／攝影
「賣菜大叔-阿峰」近來在網路爆紅，他邊賣菜邊唱歌，歌聲具有穿透感染力備受好評，超大阿支麥克風更是吸睛。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣鯉魚潭水庫的攤販「賣菜大叔—阿峰」近來在網路爆紅，他邊賣菜邊唱歌，歌聲具有穿透感染力備受好評，超大支麥克風更是吸睛；愛唱歌的他考上街頭藝人證照後，從上月初開始賣唱做公益，一個月善款竟高達20餘萬元，相當驚人，網友也紛紛讚嘆他是被賣菜耽誤的唱歌大叔。

「賣菜大叔—阿峰」本名范張嘉峰，住在鯉魚潭庫區的卓蘭鎮西坪里，平時上午種水果、蔬菜，中午過後就開車到鯉魚潭水庫大門口擺攤販賣，還訂購大支麥克風開唱自娛娛人已長達3年，從上月3日起，他將顧客、遊客的賞錢投入公益後，才開始受到熱烈關注，很多外地遊客都特地前來聽他唱歌，買他的當地蔬果兼做公益。

阿峰說，以前是在卓蘭市區擺攤，3年前將攤位挪給妹妹後，才與妻子改到鯉魚潭水庫的大馬路邊擺攤，來往遊客很多，尤其是例假日，有時還因停下來聽歌買菜人車太多，一度造成塞車。

「感謝曾經幫助我們的人，取之於社會用之於社會，我們有能力就幫助需要幫助的人。」已經當阿公的阿峰還說，從小就喜歡唱歌，之前有朋友看他邊賣菜邊唱歌，建議他考街頭藝人證照，同時也因為自己小孩子以前受過世界展望會幫助，才決定賣菜賺錢養家之際，再邊唱歌兼做公益，能受到大家的肯定，他也很開心。

他個人臉書簡介是賣菜耽誤的唱歌大叔、一位純樸、務實、誠信賣菜郎、一位熱愛唱歌快樂的分享人、來自水果之鄉—苗栗縣卓蘭鎮快樂小農，目前有2.7萬追蹤者，網路分享他唱歌影片很多，讓他一夕爆紅。他開玩笑說，等破3萬人就叫妻子也下海開唱，敬請期待；范妻則自諷「我五音不全，誰敢聽啊！」夫唱婦隨模樣，好感情也讓人稱羨。

范張嘉峰在鯉魚潭水庫門口擺攤，夫唱婦隨模樣，好感情也讓人稱羨。記者吳傑沐／攝影
范張嘉峰在鯉魚潭水庫門口擺攤，夫唱婦隨模樣，好感情也讓人稱羨。記者吳傑沐／攝影
阿峰說，從小就喜歡唱歌，賣菜賺錢養家之際，再邊唱歌兼做公益，能受到大家的肯定，他也很開心。記者吳傑沐／攝影
阿峰說，從小就喜歡唱歌，賣菜賺錢養家之際，再邊唱歌兼做公益，能受到大家的肯定，他也很開心。記者吳傑沐／攝影
阿峰撫抱著大支麥克風忘情在歌唱中模樣，感染力十足，同時兼做公益更是備受好評。記者吳傑沐／攝影
阿峰撫抱著大支麥克風忘情在歌唱中模樣，感染力十足，同時兼做公益更是備受好評。記者吳傑沐／攝影

街頭藝人

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