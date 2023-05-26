高虹安宣布推都更2.0計畫 前進40年孟竹國宅說明政策

老舊社區更新攸關城市風貌與發展，但新竹市舊城區私人社區整合都更案件成功率低。新竹市政府今年向台北市政府請益後，於今天宣布今年（112年）下半年啟動都更2.0計畫，首波針對全市老舊國宅進行宣導，將以三階段協助私人推動社區都更，比例符合75%意願門檻即可向市府申請協助輔導，後續以利都市更新推展。

竹市府指出，高虹安市長上任後關心舊城區都市更新，並列為施政重點計畫之一；如孟竹社區前身為孟竹國宅，原為新竹縣政府1984年興建竹市第一件預鑄工法的600戶國民住宅。但屋齡近40年外牆斑駁管線設施老舊，部分住戶及主委陸續表達希望透過都市更新改善環境，高虹安已責成都發處擬定都更2.0計畫，透過公辦都更加速進行。

都發處長翁義芳說明，竹市都更2.0計畫是針對全市老舊社區，以三階段協助私人推動社區都更，相較於都更條例的90%同意門檻，市府針對具有意願度集中，比例符合75%意願門檻即可向市府申請協助，因年度資源有限，預計今年完成輔導團進駐5件。

翁義芳說明，第一階段社區意願書達75%時，先有輔導團隊進駐；第二階段社區意願書達90%時，協助評估更新方案、財務試算及模擬選配；第三階段社區同意書達90%時，由市府協助招商實施者辦理都更。市府也預計下半年再次啟動都市更新輔導團計畫，提供社區住戶必要的法規諮詢、教育輔導等資源管道，協助社區加速整合。

翁義芳也提到，民間社區自辦都更往往因私權間考量面向不同整合不易，市府透過降低意願門檻，針對整合意願度差臨門一腳的社區，助一臂之力，希望進而提高都更效率。

孟竹社區是指標的老舊社區，面積約9545坪，位於建功一路西側、光復路二段東側、建新路北側、赤土崎一街南側所圍街廓範圍內，區段完整、周邊學區及商圈熱鬧，惟社區屋齡屆40年，外牆斑駁管線設施老舊。2012年迄今，市府陸續啟動輔導團及透過行動教室或說明會超過9場以上，但礙於社區住戶同意比例偏低，一直無法順利推展。

市府都發處指出，高虹安市長上任後，已由都發處於今年2月10日、3月25日以及4月14日積極與社區說明，並向台北市府請益辦理公辦都市更新經驗，進而擬定都更2.0計畫。