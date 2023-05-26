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銀銅牌運動教練 竹市擬訂獎勵金

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
全中運新竹市代表隊今年榮獲8金13銀13銅，市長高虹安昨天頒發獎勵金。圖／竹市府提供
全中運新竹市代表隊今年榮獲8金13銀13銅，市長高虹安昨天頒發獎勵金。圖／竹市府提供

全中運新竹市代表隊今年斬獲8金13銀13銅，市長高虹安昨天表揚並頒發獎勵金。議員吳旭豐昨天質詢替運動選手與教練發聲，盼比照外縣市發放培訓金，也希望市府不要只獎勵金牌教練，讓更多選手與教練獲得實質鼓勵，避免人才出走。

竹市府教育處回應，新竹市針對參與國際賽的選手與教練發放參加獎助金，拿到名次另發獎勵金，補助相較其他縣市優渥。市府另正研議修訂獎勵金實施要點，讓銀牌、銅牌教練也能獲得獎勵，並規畫新增「教育部學生運動聯賽」項目獎勵金。

吳旭豐說，包括六都與隔壁的新竹縣都針對績優選手發放培訓金，定期補助支持選手，他認為新竹市近年運動表現越來越好，應透過培訓金制度「留才」。另全台僅新竹市獨厚金牌教練才有獎勵金，都應該檢討放寬。

市府教育處長童鳳嬌說，「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」訂定許久，她認同新竹市的選手與教練努力訓練、為市爭光，市長高虹安上任後也支持基層運動發展，將聽取地方意見修訂要點，激勵選手與教練士氣。

教育處說明，未來將增加銀牌及銅牌教練獎勵，也將參考其他縣市辦法，規畫新增「教育部學生運動聯賽」獎勵金項目。目前竹市每年編360萬元預算，補助各單項委員會設置績優選手培訓站，培訓具潛力的選手。

新竹 運動 高虹安

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