生育津貼設籍放寬？張善政：將研議

桃園市長張善政上任推出「多1胎加1萬」生育津貼，民代發現須在桃園設籍滿1年才能申請，籲市府放寬標準，張善政昨回應，將研議是否放寬設籍時間等認定。至於苗栗縣長鍾東錦選前提出加碼育兒津貼政見，民代喊話盡快兌現，鍾應允盡量明年實施。

張善政的加碼生育津貼政策，只要出生兒童在桃園市初設戶籍及父母其中一方設籍桃園市滿1年，第1胎補助3萬元、第2胎補助4萬元以此類推；若為雙胞胎或三胞胎者，每名再加碼補助1萬元。

桃市府社會局統計，今年1至4月5728人請領生育津貼，發出2億615萬元。市議員孫韻璇質詢肯定「多1胎加1萬」政策減輕父母負擔，不過設籍資格要求滿12個月，較台北、新北10個月長，也無鄰近縣市合併計算等放寬條件，就有孕婦不符資格被打槍。

張善政回應，基北北桃為同一生活圈，市府將針對放寬設籍時間、跨縣市設籍認定等進一步討論，並優先評估跨縣市設籍統一認定的可行性。

此外，苗栗縣議員羅貴星昨在議會質詢也關切少子化議題，直指鍾東錦選舉期間提出加碼0到2歲育兒津貼政見，迄今沒動靜被民眾質疑跳票，他希望明年可以實施，鼓勵年輕人「敢生、多生」。

鍾東錦說明，會依輕重緩急推動政見，加碼育兒津貼暫時沒有列入明年預算的規畫，將找秘書長、財主單位研究，盡量明年就來做。