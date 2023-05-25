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大湖薑麻園桃李季開園了 各式桃、李果品令人垂涎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
130縣道周邊是薑麻園桃李主產地，海拔500至800多公尺，目前約有60公頃栽種面積，今年結實纍纍。圖／苗栗縣政府提供
130縣道周邊是薑麻園桃李主產地，海拔500至800多公尺，目前約有60公頃栽種面積，今年結實纍纍。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣桃、李產季已到了，大湖鄉130線縣道周邊的薑麻園地區是縣內桃李主要產地之一，桃李正盛產，地方各界上午舉辦桃李季開園活動，行銷當地桃李特產及休閒觀光，邀請各地遊客來體驗採果，開心暢遊。

苗栗縣薑麻園發展協會上午在薑麻園遊客中心辦行銷，由理事長阮隆豐、執行長劉盈科主持，副縣長鄧桂菊、水保局台中分局長邱啟芳、大湖區農會總幹事徐欽志、苗栗縣休閒農業發展協會理事長孫惠馨、大湖鄉代會主席謝見德、大湖鄉公所秘書陳至瑋、鄉民代表陳增煌等各界人士到場，共同行銷當地桃李特產。

阮隆豐說，130縣道周邊是薑麻園桃李主產地，海拔500至800多公尺，目前約有60公頃栽種面積，今年結實纍纍、品質優良，入園自採鮮果每台斤約100元，歡迎民眾到薑麻園品嘗當季水果的美味。

鄧桂菊指出，薑麻園自然景致獨樹一格，春夏秋冬都可體驗不同美景，宛如仙境，縣府感受到水保局對當地農村的用心輔導，會無縫接軌提升富麗農村等政策，未來也會加強導入智慧農業。

會場安排醃漬桃子體驗，鄧桂菊與來賓用鹽、梅粉和南薑粉等佐料，賣力搖滾桶內的新鮮桃子，完成別具風味的醃桃。鄧桂菊表示，每年4到6月是薑麻園桃李盛產季節，新鮮桃、李品嘗起來有酸甜的好滋味，歡迎鄉親、遊客踴躍來採摘桃李鮮果、品嘗在地美味，帶回家分享親友。

薑麻園發展協會上午在薑麻園遊客中心辦桃李季開園行銷活動。圖／苗栗縣政府提供
薑麻園發展協會上午在薑麻園遊客中心辦桃李季開園行銷活動。圖／苗栗縣政府提供
薑麻園發展協會上午在薑麻園遊客中心辦桃李季開園行銷活動。圖／苗栗縣政府提供
薑麻園發展協會上午在薑麻園遊客中心辦桃李季開園行銷活動。圖／苗栗縣政府提供
薑麻園發展協會上午在薑麻園遊客中心辦桃李季開園行銷活動。圖／苗栗縣政府提供
薑麻園發展協會上午在薑麻園遊客中心辦桃李季開園行銷活動。圖／苗栗縣政府提供
各種成熟的桃、李果品讓人垂涎欲滴。圖／苗栗縣政府提供
各種成熟的桃、李果品讓人垂涎欲滴。圖／苗栗縣政府提供
130縣道周邊是薑麻園桃李主產地，海拔500至800多公尺，目前約有60公頃栽種面積，今年結實纍纍。圖／苗栗縣政府提供
130縣道周邊是薑麻園桃李主產地，海拔500至800多公尺，目前約有60公頃栽種面積，今年結實纍纍。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 水保局 農會

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