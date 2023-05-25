桃園生育津貼「多1胎加1萬」放寬設籍時間？張善政鬆口會研議

桃園市長張善政上任推出「多1胎加1萬」生育津貼政策，若為雙胞胎、三胞胎者每名額外加碼新台幣1萬元。市府統計今年至4月已有5728人請領，不過民代認為目前須在桃園設籍滿1年才能申請，認定期間較雙北的10個月長，呼籲市府放寬標準。對此，張善政表示，會進一步討論是否放寬設籍時間和跨縣市設籍認定。

張善政市府上任後加碼生育津貼政策，只要出生兒童在桃園市初設戶籍及父母其中一方設籍桃園市滿1年以上，第1胎補助金額3萬元、第2胎補助4萬元、第3胎以上補助5萬元；若為雙胞胎或三胞胎者，每名額外加碼補助1萬元。

社會局表示，今年1至4月已有5728人請領生育津貼，總計耗資2億615萬元，進一步分析胎次別，今年1至4月中，生第一胎者占約52%、第二胎35%，另雙胞胎有106對、三胞胎3對。

議員孫韻璇表示，「多1胎加1萬」生育津貼政策對鼓勵生育相當有效，也能降低年輕父母負擔，不過生育津貼申請資格在桃園需設籍滿12個月，認定期間較台北、新北10個月長，也無鄰近縣市合併計算等放寬條件。

孫韻璇說，有選民懷孕2個月時才搬遷到龜山，因設籍未滿12個月喪失資格，建議市府比照北北基跨區設籍的認定標準，縮短連續設籍時間可行性。

對此，張善政表示，基北北桃為同一生活圈，市府將針對放寬設籍時間、跨縣市設籍認定等議題進行討論，並優先評估跨縣市設籍統一認定的可行性。