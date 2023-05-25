竹科三期開發計畫進度曝光 楊文科：反對的地主已安置

新竹縣議員楊昌德在今天議會質詢時關心竹科三期計畫，他質問竹科三期要花多少經費、政府單位是不是能夠下鄉傾聽民意，民眾目前有六大反對的理由，縣長知道嗎？目前為止內政部如何回函給縣政府，縣府未來要怎麼做？新竹縣長楊文科也表示，反對的地主都已做好安置，並慢慢取得共識。

楊文科指出，竹科三期從1995年開始，竹科放棄徵收後，距離現在也有30多年的時間，這裡原本是工業區，但縣府現在用區段徵收方式來開發，在過去期間，意見非常多，也不太容易溝通整合，目前已慢慢尋求共識了。

楊文科強調，大部分發言有反對意見的，都是土地學者、環保團體，真正反對的地主都已做好安置。反對的點大部分是不希望徵收、不滿意規劃、古蹟保存問題、農地要能耕田等，但這些問題，縣府都已做好妥善、完整的規劃。

至於與內政部開會，楊文科說，這屆委員也有別於過去的委員，是真正有在思考新竹縣的產業的需求，以及將來要用什麼方式開發等。目前還有住宅區整體面積等問題還要再檢討，開會的結論就是要求縣府再選幾個單位、部會，確認意見一致後，再提送修正計畫來去開會。這次去內政部開會的時候，感受已經跟以前不一樣，希望跟議員也能幫忙跟當地溝通，這對當地有幫助的事，「我們要一起來」。

楊昌德也強調，他不是反對竹科三期建設，只是幫著反對的民眾反應意見，希望相關單位能傾聽反對聲音。再者，現在縣府要自己來重劃、區段徵收，縣政府在經費的部分，有沒有考慮到後半段的流程，希望相關單位盡快下鄉傾聽民意。

楊昌德也關心竹東轉運站議題，他指出，竹東轉運站已經蓋好，為何還沒啟用？是要等整個大禾埕園區嗎？希望未來能有直達竹北、竹科的車次，以共乘概念減少民眾開車。

楊文科也回應，竹東大禾埕計畫，5月17日已經把計畫送到客委會審查，只要經費下來，今年底就可以執行。至於轉運站部分，目前正在驗收程序，竹東轉運站未來到竹北、竹科的交通路線，也已規劃來連線，如此一來可以解決園區上班的問題，將會與交旅處研究如何來處理，例如讓竹科提供車輛，專供竹東來行駛。