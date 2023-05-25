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這座廟2個月湧進百萬人 苗縣府啟動白沙屯宗教園區規畫

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今年1、2月湧進百萬人次，儼然是國家級宗教信仰中心，縣府啟動白沙屯媽祖宗教文化園區設置可行性評估暨先期規畫案。圖／本報資料照片
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今年1、2月湧進百萬人次，儼然是國家級宗教信仰中心，縣府啟動白沙屯媽祖宗教文化園區設置可行性評估暨先期規畫案。圖／本報資料照片

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮是重要宗教信仰中心，今年1、2月湧進百萬人次信眾，縣府啟動白沙屯媽祖宗教文化園區設置可行性評估暨先期規畫案，希望結合宗教文化，帶動觀光及經濟發展。

蔡英文總統前年4月贈匾「善緣必應」給通霄鎮白沙屯拱天宮，提及白沙屯媽祖宗教文化園區案，希望打造重要宗教與觀光中心。縣議員周玉滿、陳品安及翁杰等人關心進度，最近在縣議會定期會質詢，認為推動園區將是地方發展觀光的大利多。

縣府文化觀光局長林彥甫說，白沙屯媽祖今年2月間到雲林縣北港朝天宮進香，根據交通部觀光局遊憩景點統計，1、2月白沙屯湧進100萬餘人次，拱天宮每逢假日，信眾更是萬頭攢動，白沙屯媽祖宗教文化園區願景深具潛力。

縣府近日內將簽約，委託顧問公司辦理園區設置可行性評估暨先期規畫，計畫範圍北邊從後龍鎮山邊媽祖、南至台灣鐵路局白沙屯車站，包含拱天宮、白沙屯天德宮，及五雲宮等重要宗教資產，相鄰往北還與後龍鎮好望角風景區，往南有台61線公路西濱「日落大道」觀景台。

文觀局指出，可行性評估，包括法令、土地取得，及市場可行性等評估分析，目標則包括宗教文化資產保存、創意活化再利用、環境建置與推廣，宗教文化資產與在地生活空間建構，與觀光產業串聯運用，促進媽祖文化更為發揚光大，帶動觀光、經濟發展。

白沙屯媽祖 北港朝天宮

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