竹市「建築工地檢查小組」遭批疊床架屋 市府澄清：全新功能

近月包括新竹縣、台中市、台北市陸續發生建築工地引發的天坑、吊車吊臂砸落等重大工安事件，新竹市政府近期成立「建築工地檢查小組」強化工地查核，但被民代質疑批是「疊床架屋」。市府澄清，此小組為全新專案編制、全新功能，並邀四大技師公會參與，旨在強化工安機制。

民進黨市議員楊玲宜在臉書發文，批評市府最近宣布成立「建築工地檢查小組」是畫蛇添足多此一舉、治理無方最佳典範，認為市長高虹安該做的是要求相關局處單位落實執行聯合稽查，強化各局處的橫向聯繫，而非一再疊床架屋，多頭馬車、各自為政。

「未能有效落實工地安全的聯合稽查，成立再多的小組也只是虛有其表」，楊玲宜認為，今年2月初市府先是大動作對外宣布成立竹市棒球場的工程體檢小組，時隔3個月，棒球場依舊處於停工狀態，棒球場排水改善開挖期程一再延宕，如今又成立工地安全檢查小組，唯恐引發更多權責不清的問題，讓執行公務同仁更無所適從。

市府對此嚴正澄清，表示現有機制中並無外界所說「工安聯合稽查」單位，過往也不曾邀集四大專業技師公會組成專案小組，市府針對工安專案成立的「建築工地檢查小組」是全新編制、全新功能、全新組成。

市府都發處表示，為因應近期各縣市陸續發生建築工地施工不當造成重大工安事件，市府針對已啟用大型塔式起重機及高層建築深開挖之建築工地，以專案方式邀集四大專業技師公會，成立「建築工地檢查小組」，這與原先由府內各目的事業主管單位所組成的聯合稽查小組完全不同，並無疊床架屋之虞。

市府說明，聯合稽查小組主要針對使用中之建築物之使用行為、消防、建物使用管理、公安申報、土地使用、衛生等，就涉及法令層面進行認定是否涉及違法。至於日前成立的建築工地檢查小組，主要考量建築工程涉及法令及專業領域，但市府建管人員專業背景僅限於建築領域，市府特別請四大專業技師公會協助檢核，新組成「建築工地檢查小組」，功能完全不同，且有實質意義。