取消高爾夫球場娛樂稅？ 新竹縣鄉鎮市公所群起反對

立法院財政委員會將審查財政稅法，外界關注高爾夫球場是否要再繼續徵收娛樂稅。新竹縣政府稅務局代理局長黃國峯指出，高爾夫球場的娛樂稅為鄉鎮市公所重要的稅收財源，以新竹縣為例，光是高爾夫球場貢獻的娛樂稅就高達7千多萬，佔全部娛樂稅2.2億的40%，因此取消娛樂稅，鄉鎮市公所都持反對態度。

黃國峯指出，六都高爾夫球場徵得的娛樂稅為市庫重要歲入來源，地方政府不同於六都，高爾夫球場的娛樂稅是算在鄉鎮市公所的稅收中，因此這次立法院將審查財政稅法，並考慮取消高爾夫球場娛樂稅部分，經詢過有高爾夫球場的鄉鎮市公所均持反對意見。

黃國峯說，新竹縣內有高爾夫球場的包括關西鎮、湖口鄉、新豐鄉以及寶山鄉，其中光是關西鎮就有4至5座，1年稅收高達3000萬，其餘如湖口鄉、新豐鄉以及寶山鄉等轄內至少都有1座高爾夫球場，1年也貢獻1000萬左右的娛樂稅收。

黃國峯表示，由於這些來自高爾夫球場的稅收，都是直接分給鄉鎮市公所使用，鄉鎮市公所財源本就不充裕，若把高爾夫球場稅收廢除，大家都持反對意見，尤其高爾夫球被視為「有錢人的運動」，去減富人的稅實在不合理。