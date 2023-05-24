揮別行人地獄 苗栗增設35處行人專用及早開時相號誌

苗栗縣去年陸續建置路口號誌5處行人專用時相、2處行人早開時相，沒有發生任何行人死亡事故，縣長鍾東錦今天宣示，今年9月再新增35處路口，減少發生交通事故。

台灣被國外批評「行人地獄」，今年母親節前夕，5月8日在台南市的行人穿越線又發生一對母女挨撞，造成3歲女童死亡，媽媽受重傷案，鍾東錦重視行人安全問題，今天與縣議員孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁，及余文忠等人到苗栗市大千醫院前行人專用時相路口會勘。

大千醫院總裁徐千剛肯定行人專用時相措施，不會讓病患、家屬和同仁通行時，因為遲疑而發生碰撞，大幅提升行人通行安全。

縣府工務處長古明弘表示，全時相是指將原有路口的2個時相的126秒，挪出27秒左右為行人專用的第3時相，所有車輛受紅燈限制不得通行，此外，早開時相則是同時向路口，行人享有優先通行5至10秒後，車輛才能往前行駛和轉彎。

鍾東錦說，自己親人在行人穿越後遭撞癱瘓後往生，對行人安全問題，他感同深受，肯定新措施能讓人車動線完全分離，減少人車衝突，呼籲汽機車用路人，多禮讓行人通行安全，減少發生不幸事故。