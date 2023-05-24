快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

揮別行人地獄 苗栗增設35處行人專用及早開時相號誌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市大千醫院前設置行人專用時相號誌，保護行人安全，縣長鍾東錦等人今天會勘，宣示縣府將再增35處路口。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市大千醫院前設置行人專用時相號誌，保護行人安全，縣長鍾東錦等人今天會勘，宣示縣府將再增35處路口。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣去年陸續建置路口號誌5處行人專用時相、2處行人早開時相，沒有發生任何行人死亡事故，縣長鍾東錦今天宣示，今年9月再新增35處路口，減少發生交通事故。

台灣被國外批評「行人地獄」，今年母親節前夕，5月8日在台南市的行人穿越線又發生一對母女挨撞，造成3歲女童死亡，媽媽受重傷案，鍾東錦重視行人安全問題，今天與縣議員孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁，及余文忠等人到苗栗市大千醫院前行人專用時相路口會勘。

大千醫院總裁徐千剛肯定行人專用時相措施，不會讓病患、家屬和同仁通行時，因為遲疑而發生碰撞，大幅提升行人通行安全。

縣府工務處長古明弘表示，全時相是指將原有路口的2個時相的126秒，挪出27秒左右為行人專用的第3時相，所有車輛受紅燈限制不得通行，此外，早開時相則是同時向路口，行人享有優先通行5至10秒後，車輛才能往前行駛和轉彎。

鍾東錦說，自己親人在行人穿越後遭撞癱瘓後往生，對行人安全問題，他感同深受，肯定新措施能讓人車動線完全分離，減少人車衝突，呼籲汽機車用路人，多禮讓行人通行安全，減少發生不幸事故。

工務處指出，縣府去年在大千醫院等5處設置行人專用號誌，在頭份市蟠桃國小、造橋國中路口，設置2處行人早開時相，沒有發生行人死亡交通意外案例，工務處盤點，第一波今年9月前在26處學校、3處醫院、6處火車站路口設置，科技輔助用路人行的安全。

苗栗市大千醫院前設置行人專用時相號誌，保護行人安全，縣長鍾東錦等人今天會勘，宣示縣府將再增35處路口。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市大千醫院前設置行人專用時相號誌，保護行人安全，縣長鍾東錦等人今天會勘，宣示縣府將再增35處路口。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 行人地獄 苗栗縣

延伸閱讀

鍾東錦要幫柯文哲募選舉經費 時力諷小心收到不法金流

柯文哲參訪台南崑山科大 何時跟郭台銘見面他這麼說

為柯文哲募選舉經費 苗栗縣長鍾東錦：支持藍總統侯選人

苗栗後龍國中私地徵收約1.7億 鍾東錦允諾逐年編列預算

相關新聞

大雨來襲 桃園這2區停電近1小時已復電

受鋒面影響，桃園地區今傍晚陸續出現大雨情況，今晚6時許新屋區九斗里、東明里、埔頂里、新屋里及楊梅區上田里共1265戶今晚...

取消高爾夫球場娛樂稅？ 新竹縣鄉鎮市公所群起反對

立法院財政委員會將審查財政稅法，外界關注高爾夫球場是否要再繼續徵收娛樂稅。新竹縣政府稅務局代理局長黃國峯指出，高爾夫球場...

竹市「建築工地檢查小組」遭批疊床架屋 市府澄清：全新功能

近月包括新竹縣、台中市、台北市陸續發生建築工地引發的天坑、吊車吊臂砸落等重大工安事件，新竹市政府近期成立「建築工地檢查小...

迎義民祭235年 新竹縣將以舞台劇巡迴聯庄祭典區學校

新竹縣最盛大的客家民俗「義民祭」將迎來235年祭典，新竹縣今年除了依循傳統由15聯庄輪流祭祀外，還將推行「義進校園」計畫...

罷免楊文科意見分歧？ 反生命園區湖口自救會：不跟進

新竹縣反生命紀念園區自救會宣布要罷免新竹縣長楊文科，消息傳出，引發輿論，另一邊反對縣府生命園區湖口自救會出面澄清「不跟進...

苗栗頭份中山市場安置爭議難歇 數百攤商陳情盼就近安置

苗栗縣頭份市中山市場改建案引發攤商安置及中繼市場地點爭議，今天下午中山市場自治會帶領攤商數百人到市公所遞交陳情書，要求「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦