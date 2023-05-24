民進黨團批高虹安「就近入學」跳票 竹市府：審慎研議
新竹市學區劃分議題受到家長關注，市府教育處今天赴議會專案報告，多名議員認為仍未見具體規畫，民進黨團更批評市長高虹安的「就近入學」今年確定跳票，讓市民失望。教育處長童鳳嬌說，民眾針對學區劃分意見不一，採共同學區學校也難直接一刀劃分，仍須審慎研議，並搭配居住事實查核、新建校舍等配套因應。
竹市府教育處指出，依據相關辦法，學區劃分為每年11月提報調整，新竹市學校目前有單一、開放與共同學區3類型，並分析學區劃分爭議在於民眾意見不一、總量限制、入學資格訂定，像是就近入學、維持原學區就有2派主張，也是市府面臨的兩難局面。
教育處進一步說明，支持就近入學家長希望盡速劃分學區，並希望距離學校近的鄰里能優先就近入學，但也有家長主張應維持原學區學生權益，應以入籍年資考量順序。
市府今年針對學區劃分議題首度成立學區劃分及調整審議委員會，日前已開首場會議討論，同時也將展開總量限制修法作業、強化居住事實查核、開設通學專車等配套。
針對市府的專案報告內容，民進黨團不埋單直言，高虹安市長「選前開支票，選後就跳票」，選前用「學區重劃」騙選票，選後發現困難，便以不能倉促變動為由搪塞，尤其今年「就近入學」已確定跳票，請高虹安說明，優先是二年、四年，還是八年？
「一會再會、會而不決，讓不少市民失望。」民進黨市議員曾資程不滿，市府近月開設相關會議，仍遲未對家長關心的單一學區及共同學區劃分議題做出決定。同黨的議員鄭美娟、劉彥伶也說，迄今沒說明到底學區要如何劃分，要求盡速研議相關要點。
民眾黨議員宋品瑩、時代力量議員蔡惠婷則肯定市府傾聽民意，著手檢討學區劃分事宜，宋也說，就有住在光武國中旁邊社區的居民入籍7年仍讀不到光武，當地寄戶口情形嚴重，期許後續加強居住事實查核，多名議員更盼做好相關配套，兼顧學生權益。
童鳳嬌說，新竹縣的學區劃分之所以成功，是因全畫為單一學區，但會衍生陣痛期，竹市多年來設有共同與單一學區，調整茲事體大，「無法一刀劃分、開一次會議就定案」，審議委員會每3個月開會，也還會再辦公聽會審慎討論，因應建案成長，市府也同步著手擴增校地、新建校舍與高中、推動通學專車與校校均值化等配套。
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