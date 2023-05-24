陽明交大展植松文庫、芎林劉家古文物 展現客家文史

陽明交大客家周在今天開幕，即日起到7月24日舉辦「植松文庫靜態展」與「在祭與藏之間－芎林劉家古文物特展」，呈現出客家文化學院多年來跨國與跨界合作成果，其中已故的植松明石教授是日本戰後重要的女性人類學家，長期關注台灣北台灣客家重點區域，學校珍藏她萬筆文獻與資料，更看見人類學家生平的典藏。

客家文化學院院長簡美玲表示，已故的植松明石教授是日本戰後最重要的女性人類學家，主要的研究領域包括：民俗學與宗族研究，其田野地涵蓋日本、沖繩與台灣。在台灣的田野蹲點於北台灣客家重點區域：新竹、竹北、新埔、湖口、新豐與竹東等地。植松老師自1976年起開始來到台灣進行研究，並在短短20年之間，造訪台灣達19次之多，相當於每年都來到台灣進行田野調查。

她說，透過田野筆記、收集材料與拍攝照片，看見植松老師扎根在台灣社區、民俗信仰研究，呈現出女性的觀點，不只是在客家族群，更看見人類學家生平的典藏。陽明交大對文物的重視，也讓日本學者很感佩，這幾年陸續有日本學者前來參訪。

陽明交大副校長周倩說，透過今天植松文庫與芎林劉家古文書特展充分展現客院的跨國性與在地性，這是全校唯一同時達成這兩個目的的學院。希望這樣的展覽除讓其他校區師生參觀外，也能向外推展。

客委會副主委周江杰提及特展，他說最佩服的是日本的植松明石老師投入人類學的研究初心，而客委會明年開始也會著重在社區故事的推廣，例如：芎林月桃窩的抗日事件可歌可泣，不僅屬於在地人的故事，也是台灣人的故事，應讓更多人共同緬懷這一段歷史記憶。

客家文化學院於2017年獲贈來自日本已故學者植松明石的田野調查手稿資料與影像紀錄，這5年來成立植松文庫，並由碩博班學生協助資料分類與建檔，以及資料校正。

另一邊的展覽是芎林劉家古文物展覽，2021年由校友芎林鄉代表劉名揚，以及祭祀公業劉阿別共同寄存古文物給陽明交大，經博士候選人羅曉嵐與研究團隊進行文物數位化建置時，發現劉家遺失多年的祖先畫像典藏於國立臺灣博物館，經三方研議共同協助複製畫像返回劉家宗祠，共同完成慎終追遠的信仰儀式。