桃園百貨櫃姐齊跪地練CPR急救 黃金時間爭當救命英雄

桃園市新光三越站前店專櫃人員今天集合進行CPR心肺復甦術、AED訓練自動體外心臟電擊去顫器演練，消防局三民分隊救第一線救護人員親自示範教學、分享緊急救護經驗，櫃姐現場觀察後親自上陣演練操作，許多櫃姐「第一次體驗CPR及AED」印象深刻，三民分隊長黃柏豪說，一旦發現客人不適，黃金時間勇敢伸出援手，人人都可以是救命英雄。

消防局三民消防分隊首次前往新光三越桃園站前店辦理CPR、AED救人教學演練，該店50名櫃姐趁開店前，聚集學習實際操練如何做CPR人肺復甦及針對AED心臟去顫器情境演練，不少櫃姐躍躍欲試，消防救護人員示範下，櫃姐紛紛跪在地上，實際針對道具假人心口部位按下，一下、二下...演練認真。

三民分隊高級救護技術員白明倫示範及分享經驗，他最近碰到一個心臟驟停案件，一名設備檢驗技師在一棟大樓做檢查時候突然倒下，他趕到現場已有人幫患者做CPR，他接手後及馬上使用AED偵測患者致命性心律不整，立即做 AED電擊去顫及緊急送醫，成功救回該技師性命並康復出院，主要原因正是及早進行旁觀者CPR串起的救護環節。

這次CPR、AED演練，新光百貨櫃姐報名踴躍，一一跪在地板上學習、演練CPR及情境操作AED，模擬搶救突發心跳停止傷病患，透過胸外按壓救命，利用電擊器去顫演練，許多櫃姐建立救人、自救技巧和信心，該店營業部組長葉映汝說，服務行業每天面對不同客人，參加這項訓練課程，學習到CPR專業要領，也下場操作使用AED器材，讓她印象深刻，將來面對突發狀況，可第一時間幫助客人救命，也提升公司正面形象。