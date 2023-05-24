桃園龜山區水溝不通淹水 原來被這些東西堵住
桃園龜山區振興路華雅三路口，連2波下雨後，排水溝竟然自己會冒水倒灌，導致整個路口發生淹水的狀況，有民眾向民代陳情，民代今日邀集相關單位會勘發現，原來有雜物擋住排水渠道，導致排水系統失靈倒灌。水務局表示，今日下午已派工執行側溝及過路管涵清疏，完成後應該可以順𣈱排水。
李姓民眾表示，自10號開始這裡就陸續發生淹水的狀況，剛開始還以為是雨勢過大所導致，但後來才發現平常的時候水溝也會有冒水倒灌的現象，造成路面溼滑，騎摩托車經過非常危險。
議員陳雅倫表示，會勘時市府表示，可能是因為上游的水資源回收中心，將處理完的水源與雨水的水流匯集排入渠道時，因堵塞導致倒灌，所以導致此區域淹水，也請市府平日應做好清淤措施，提前預防淹水的風險。
水務局指出，今日下午已派工執行側溝及過路管涵清疏，完成後應該可以順𣈱排水。施工時發現有水桶及石頭堵塞排水渠道，目前已排除，並正加速相關疏濬工程，避免堵塞又造成淹水。
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