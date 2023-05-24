桃竹苗技能扎根巡迴列車啟動 1500名青少年受惠

勞動部桃竹苗分署今天在苗栗縣通霄烏眉國中辦理「職人夢想家技能扎根巡迴列車」啟動記者會，以及首場的「漆作裝潢」職類體驗，希望藉由技能體驗、國手師資分享及分署培訓資源介紹等巡迴服務，進而讓青少年更清楚了解自身的興趣和潛力。

桃竹苗分署表示，技能巡迴列車活動今年預計辦理25場次，並安排漆作裝潢、餐飲服務、美髮、平面設計、機器人及花藝等6項職類實作體驗活動，今年服務人次將從107年的600人次擴增至1500人次，歡迎國、高中學校踴躍向本分署洽詢及報名。

分署長林淑媛說，分署自107年起積極推廣職業技能及技能向下扎根，今年首次以「技能巡迴列車」走動式技能推廣服務的方式深入校園，就是希望突破訓練場地的定點框架，鼓勵青少年提早探索職業性向、建立職涯觀念，也能發展對技能學習的興趣。

她說，巡迴列車服務也會優先針對17所偏遠地區學校進行推廣，除了解決偏鄉學校不易取得職業訓練資源的問題，並縮短城鄉資源落差，讓國高中生親自體驗各種職業技能，近距離與國手接觸，也為他們打開更多職涯發展的機會。

分署也將為有興趣和潛力的學生，提供各項培訓資源，並鼓勵參與技能競賽，甚至有機會代表國家參加國際技能競賽，為國家爭光。