育幼院長涉言語霸凌 張善政：無法容忍會徹查

桃園市議員今天爆料，大園區某私立育幼院劉姓院長，在課堂上要院童「不要賣慘、要怪就怪吸毒的父母」。桃園市長張善政表示，無法容忍這種行為，會馬上啟動調查。

桃園市議會今天進行市政總質詢，市議員詹江村說，某私立育幼院劉姓院長，在課堂上公然羞辱院童，已涉及言語霸凌，但桃園市政府卻完全狀況外，要求立即處理。

詹江村說，日前有關懷協會前往這家育幼院進行公益活動時，目睹劉姓院長在課堂上拿著麥克風，當著所有志工、院童面前，大聲用批評且語帶羞辱等負面口吻，斥責孩子並說出極度不當言論。

詹江村也轉述劉姓院長言詞，「你們不需要利用自已是院童的身分到處賣慘，如果不是你們的父母吸毒，你們怎麼會在這裡，要怪就去怪你們的父母」，詹江村要求市府嚴加查處。

桃園市政府社會局長陳寶民答詢時說，這家私立育幼院有過不良紀錄，市府已列管、也沒有簽約安置桃園市的孩童，目前收容的院童都來自其他縣市，但後續會查清楚，如果劉姓院長有違法行為，市府一定會處理。

張善政則表示，劉姓院長若真的有這番言詞、沒有愛心照顧這些院童，讓孩童的不幸更不幸，「我們不能容忍」，他和局處首長聽了也非常生氣，後續一定會查清楚。