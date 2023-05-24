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竹東鎮立羽球場完工 鎮公所宣布下月啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮立羽球館完成翻新，預計6月開放。圖／翻攝自竹東鎮立羽毛球館
竹東鎮立羽球館完成翻新，預計6月開放。圖／翻攝自竹東鎮立羽毛球館

竹東鎮立羽球場因年久失修，出現嚴重漏水問題，去年由公所決定重新翻修，不過翻修工程一延再延，惹得不少球友抱怨連連，鎮公所回應民怨，因新設空調工程龐大，不過已順利完工收尾，確定6月就能開放啟用。

竹東鎮公所去年向體育署爭取前瞻經費2190萬元進行場館的整修，去年2月工程開工後一再延宕，原本12月要同步與鎮立游泳館重啟，卻發生施工進度不如預期，完工日一延再延，甚至無法確認完工時間。

竹東地方羽球社團球友就表示，因鎮立羽球場整修後，使得球隊練球不便，甚至必須遠道移師中壢進行訓練，但鎮立羽球場從去年12月原訂啟用又突然延宕後，今年初還傳5月會啟用，如今鎮公所宣布6月開放「希望不要再跳票」。

鎮公所表示，近幾年陸續收到不少民眾反映羽球館老舊漏水，屋頂漏下的雨水時常造成場館內球場積水，嚴重影響民眾打球安全，甚至可能不慎就會滑倒受傷，且場館內照明不足、燈光昏暗，加上室內濕氣重，對於喜愛的羽球的民眾影響很大。

鎮公所指出，目前工程已到確認完工，這次整修包括改善屋頂漏水、外牆防水、照明優化，及增設無障礙友善廁所等，4月完成消防及建物安全申報；正式開放日期會再公告於球館及公所。

鎮長郭遠彰表示，過去羽球館室內常有潮濕問題，且民眾夏天打球時更會感到場館內悶熱異常，為了提供民眾舒適的室內球場可以打球，這次改善翻新工程也裝設空調設備，未來民眾打球就能在舒適的空調環境中揮灑汗水，且地板不會再因反潮而讓民眾打球有危險。

漏水 濕氣

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