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玩具圖書館今桃園楊梅基地動工 每年可多回收50噸玩具

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
玩圖19年來致力於回收二手玩具、傳愛偏鄉、關懷長幼，未來將可提供給小朋友、長輩有一個空間玩耍。記者翁唯真／攝影
玩圖19年來致力於回收二手玩具、傳愛偏鄉、關懷長幼，未來將可提供給小朋友、長輩有一個空間玩耍。記者翁唯真／攝影

成立19年的台灣玩具圖書館，致力打造全台最大「玩具共享園區」，這些年來回收了超過500公噸二手玩具，卻一直都沒有固定的地區能擺放玩具，不過透過捐地協會於桃園楊梅自立街打造玩具共享園區，預計於2025年8月興建地下1層、地上5層共558坪的「玩具共享園區」，每年可再生50公噸的二手玩具。

玩圖19年來致力於回收二手玩具、傳愛偏鄉、關懷長幼，也在公私部門的長期支持下，逐漸壯大二手玩具循環共享系統，累積回收超過500公噸的玩具，經過分類、清潔、維修後再度陪伴人群，讓無處可去的二手玩具「轉生」成為共享、共玩的寶物，服務足跡遍布全台灣，也到達東南亞、非洲等地，努力延續玩具生命、點亮每個角落的笑容。

面對愈來愈多的廢棄玩具和服務需求，為了永續傳愛，玩圖於桃園楊梅打造「玩具共享園區」，園區分三期完成，今第一階段工程開工動土，園區預計花費9900萬元興建，將於2025年8月落成。

玩圖副理事長王亞賢表示，地下1樓為循環共享全國資源中心，1樓則為親子共玩空間，2樓青年共創的辦公室、培訓空間，3樓長幼共托的長輩日托中心、兒童課後照顧空間，4樓銀髮共樂有餐廳、交誼廳，及5樓的跨國共學住宿空間。

王亞賢說，感謝各界企業贊助協助興建，玩圖的目標一直不變，希望環境、歡樂及生態永續，盼透過園區將這些力念持續推廣，並散布至世界各地。

桃園市政府秘書長詹榮鋒表示，很開心能興建這個共享園區，桃園為最年輕的城市，市府也推動許多生育補助、公托、營養午餐免費等政策減輕年輕家庭負擔，市府也會持續興建親子館，讓小朋友有更多遊樂空間。

成立19年的台灣玩具圖書館，致力打造全台最大「玩具共享園區」，今桃園楊梅基地舉辦開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
成立19年的台灣玩具圖書館，致力打造全台最大「玩具共享園區」，今桃園楊梅基地舉辦開工動土典禮。記者翁唯真／攝影

桃園 親子 生育補助

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