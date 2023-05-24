反生命紀念園區自救會發起罷楊聯盟 楊文科：盡力溝通

新竹縣反生命紀念園區自救會即日起正式啟動「罷楊聯盟」，自救會在網路上徵求100名志工，每位志工負責50人聯署，讓第一波5000人的聯署案順利通過，新竹縣議員蔡蕥鍹今天在議會質詢時也提醒縣長楊文科，湖口生命園區不滿已延燒到竹北，罷免的聲量越來越大。楊文科說，有反對聲音都會盡最大力量溝通。

楊文科表示，任何公共政策都是依法來做，並考量大眾利益，所有反對的聲音，他會盡最大力量持續溝通。他相信一定是有些事情大家還沒有想清楚，但只要大家有意見，他一定會好好溝通，有意見也會向民眾好好說明，如果反對的意見是對的，他也會修正原來的計畫。

反生命紀念園區自救會也整理了楊文科執政以來，縣民不滿怒吼部份，包括竹東洗屍水事件、台知園區案、遠東化纖空污案、新竹縣焚化爐興建BOO案、湖口生命園區事件、大享容器爭議案、水資源汙染案、世興空氣品質淨化區過度開發以及全中運選手受傷，甚至到現在的竹北天坑等。