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天坑案遭疑失職 竹縣工務處：現勘數十次

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹報導

竹北天坑案爭議不斷，新竹縣議員邱靖雅昨質疑工務處到底有沒有親自到場加強勘驗，「如果都沒有去，是不是失職？」新竹縣長楊文科否認，強調縣府沒失職，嚴格處理天坑事件；工務處晚間也回應，自事件發生迄今，已至現場會勘數十次。

議員邱靖雅昨在議會以北巿信義天坑對比，強調北市府要求建商1周內就要提搶險計畫，並在1月內執行完畢，反觀竹縣竟還在等建商搶險計畫，完全無作為，「光是路能不能收回來維修，就花了2周才確定」；她說，為何直轄市建商就是會聽話，「我們建商就是不聽話，團隊是失職還是無能？」

邱質疑，去年6月14日首次坍塌發生後，工務處就應親自到場加強勘驗，但事發至今真有到場加強勘驗嗎？工務處長江良淵一度答不出，打電話確定後，也才說有現場勘驗和書面勘驗兩種。

縣長楊文科強調，巿府沒失職也沒無能，都嚴格處理；邱靖雅追問「如果用書面勘驗代替到場加強勘驗，連加強勘驗表單資料都沒有，這是失職還是無能？」楊文科說，如果真的是這樣（沒加強勘驗），確實是失職。

工務處長江良淵說，去年成立專案小組，目前也積極處理。工務處晚間表示，事發迄今已現場會勘數十次。

楊文科 邱靖雅 天坑

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