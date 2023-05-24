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暴雨淹水不見預警 議員批桃市府

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園前天晚上大雷雨，蘆竹南山路超商前積水半輪胎高，機車淹得東倒西歪，騎士涉水經過險象環生。圖／取自「我是南崁人」臉書
桃園前天晚上大雷雨，蘆竹南山路超商前積水半輪胎高，機車淹得東倒西歪，騎士涉水經過險象環生。圖／取自「我是南崁人」臉書

桃園市前晚大雷雨釀成20處積淹水災情，蘆竹區南山路成排汽機車泡水宛如「漂漂河」，市民卻不見市府迅速預警、防災和水情說明等訊息，昨天引發多位議員砲轟螺絲鬆了；市長張善政強調市府團隊持續掌握災情，新聞處承諾檢討訊息布達，將加強改善。

張善政表示，前晚在家看議會資料，用手機跟消防局、水務局機動聯絡，隨時掌握災情，水務局也掌握積淹水地點和消退情況，多處路段在昨天深夜2點鐘堵塞清除、雨勢趨緩後，積淹水都已逐漸消退，因災情都非常局部、規模很小，所以沒有對市民大肆宣揚。

不過，部分市民對災情的定義認知顯然和市府不同，網路瘋傳積淹水畫面，卻不見市府提醒防災訊息、通知交通中斷和恢復等資訊，導致質疑不斷。

市議員陳雅倫昨天總質詢時表示，網路很多社團轉發各地淹水狀況，水務局也整理全20處積淹水，有些地方深30公分，汽機車泡水，「這樣還不嚴重？粉飾太平嗎？」

陳雅倫建議，市長和各局處事前可做更多示警，市府LINE、水務局App和市長臉書都可布達消息，像台北市長蔣萬安提前做淹水警戒演習，新竹市長高虹安也對市民做強降雨預警，接下來梅雨季節要到了，桃園市府要改進、提前準備好。

議員李光達說，昨早打開市長臉書和各局處網站竟然都沒有水情消息，「張市長團隊是不是遲鈍了一點」，市府要上緊螺絲，要更重視市民安全。

議員黃瓊慧認為，發生強降雨，市長應隨時提醒市民淹水處理進度，並針對低窪處防災報告，落實資訊傳遞才能避免市民發生意外和財產進一步損失。

市府新聞處表示，這次消息布達的確有需要改善的地方，對外傳播的部分新聞處會檢討，往後有任何跟預報有關的訊息都會即時宣布。

水務局長劉振宇說，市府因應強降雨，前晚10時30分啟動水災災害應變中心三級開設，由副市長王明鉅督導，後續將了解並改善淹水點的防洪措施。

淹水 議員 團隊

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