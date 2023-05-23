快訊

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

獼猴危害農作 苗縣擇定苑裡南勢里試辦驅猴隊

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣卓蘭、苑裡、銅鑼等地農民近年反映台灣獼猴危害農作，縣議員陳品安今天質詢建議成立「驅猴隊」防治猴害，縣府農業處表示，可於苑裡鎮南勢里先行試辦評估成效。

苗栗縣議員陳品安今天在議會總質詢指出，縣內卓蘭、苑裡、銅鑼、公館等地，均有台灣獼猴活動造成農作物嚴重損失，目前較普遍、不傷及動物的驅離方式包括施放鞭炮（驅猴炮）及設置電圍網等，但驅猴炮對於猴群僅能暫時驅離，設置電網成本相對高，獼猴甚至能避開電網處，反而去侵害其他農戶農作物。

陳品安說，獼猴相當聰明，人類在不傷害動物前提下與猴群鬥智。去年在苑裡鎮南勢里有熱心農民自主組成5人驅猴隊，於農作收成期間巡守，適時施放驅猴炮，建議縣府擴大辦理成立「驅猴隊」，補助在地社區人員於晨昏時在獼猴出沒的農園巡視，提升猴害防治效益。

苗栗縣政府農業處長陳樹義答詢表示，輔導農民於合法使用農地上架設電圍網設施，仍是目前普遍認為最有效防治獼猴危害農林作物的方式，縣府自105年起，每年向中央提列爭取約30戶補助電圍網資材經費，至今全縣申請戶數最多為卓蘭鎮，共計105戶。

電圍網補助是依農地面積最小0.2公頃至2公頃換算補助資材經費，農民須負擔新台幣1萬至3萬元不等自付額。陳樹義指出，農業處連續2年到苑裡鎮宣導，但相對於卓蘭農戶多為高接梨、葡萄等經濟價值高的作物，南勢里民可能認為經濟效益不高，對申裝電圍網意願不大。

針對成立驅猴隊，陳樹義表示，可先從苑裡鎮南勢里先行試辦，若成效不錯，後續再向林務局討論經費如何支應。

另外，苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，去年試辦補助驅猴炮，每戶50發，有苑裡、銅鑼2戶申請共100發，今年編列預算採購7000發，許多鄉鎮都有意申請，配發方式及額度將再行研議。

台灣獼猴 農民 苗栗縣

延伸閱讀

猴群果園肆虐 苗栗縣申請2萬發驅猴炮

苑裡鎮代會推動議事直播 鎮長劉育育：樂見其成

高雄柴山獼猴下山覓食擾民 議員建議替「結紮」

高雄柴山獼猴大逛全聯 疑A蔬果區香蕉準備開吃

相關新聞

桃園蘆竹「漂漂河」機車泡水 淹水原因找到了竟是它

桃園昨晚遭遇強烈雷雨，蘆竹區更成為淹水重災區，其中，蘆竹區南山路一段因為大淹水，讓許多機車被泡在水中。市府養工處表示，清...

2場豪雨襲擊新豐鄉害淹水 楊文科指示搶在颱風前復建

豪雨昨晚襲擊新竹地區，新竹縣長楊文科今天也前往新豐鄉勘災，指示相關單位進行災害復建、協助受影響戶申請補助、減免等。新竹縣...

天坑案楊文科「失職」說延燒 縣府：努力不應被抹煞

新竹縣議員邱靖雅今天質詢時，批評新竹縣政府處理竹北天坑案效率不佳，且工務處拿不出勘驗報告，也說不清到底有沒有到場加強勘驗...

大湖後龍溪治理計畫引發地主反彈 水利署再辦說明會

水利署第二河川局2019年公告後龍溪主流治理計畫，其中大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口的河段引發沿岸數十戶地主反彈，並成立自救...

竹北天坑案搶險計畫未過 豐邑：汛期將至搶險有急迫性

新竹縣政府昨天針對豐邑建案工地召開搶險計畫審查委員會，決議要求豐邑修正搶險計劃後重送審查。到場備詢的豐邑機構執行長劉純芳...

竹北天坑案竹縣府作為遭議 楊文科鬆口坦承失職

新竹縣議員邱靖雅今天質疑縣府處理竹北天坑案效率不佳，且工務處拿不出勘驗報告，追問是失職還是無能。對此，縣長楊文科先說縣府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦