獼猴危害農作 苗縣擇定苑裡南勢里試辦驅猴隊

苗栗縣卓蘭、苑裡、銅鑼等地農民近年反映台灣獼猴危害農作，縣議員陳品安今天質詢建議成立「驅猴隊」防治猴害，縣府農業處表示，可於苑裡鎮南勢里先行試辦評估成效。

苗栗縣議員陳品安今天在議會總質詢指出，縣內卓蘭、苑裡、銅鑼、公館等地，均有台灣獼猴活動造成農作物嚴重損失，目前較普遍、不傷及動物的驅離方式包括施放鞭炮（驅猴炮）及設置電圍網等，但驅猴炮對於猴群僅能暫時驅離，設置電網成本相對高，獼猴甚至能避開電網處，反而去侵害其他農戶農作物。

陳品安說，獼猴相當聰明，人類在不傷害動物前提下與猴群鬥智。去年在苑裡鎮南勢里有熱心農民自主組成5人驅猴隊，於農作收成期間巡守，適時施放驅猴炮，建議縣府擴大辦理成立「驅猴隊」，補助在地社區人員於晨昏時在獼猴出沒的農園巡視，提升猴害防治效益。

苗栗縣政府農業處長陳樹義答詢表示，輔導農民於合法使用農地上架設電圍網設施，仍是目前普遍認為最有效防治獼猴危害農林作物的方式，縣府自105年起，每年向中央提列爭取約30戶補助電圍網資材經費，至今全縣申請戶數最多為卓蘭鎮，共計105戶。

電圍網補助是依農地面積最小0.2公頃至2公頃換算補助資材經費，農民須負擔新台幣1萬至3萬元不等自付額。陳樹義指出，農業處連續2年到苑裡鎮宣導，但相對於卓蘭農戶多為高接梨、葡萄等經濟價值高的作物，南勢里民可能認為經濟效益不高，對申裝電圍網意願不大。

針對成立驅猴隊，陳樹義表示，可先從苑裡鎮南勢里先行試辦，若成效不錯，後續再向林務局討論經費如何支應。

另外，苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，去年試辦補助驅猴炮，每戶50發，有苑裡、銅鑼2戶申請共100發，今年編列預算採購7000發，許多鄉鎮都有意申請，配發方式及額度將再行研議。