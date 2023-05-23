快訊

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大湖後龍溪治理計畫引發地主反彈 水利署再辦說明會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
水利署第二河川局下午舉辦大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口河段的治理計畫說明會，地主關切治理線畫設情況。記者胡蓬生／攝影
水利署第二河川局下午舉辦大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口河段的治理計畫說明會，地主關切治理線畫設情況。記者胡蓬生／攝影

水利署第二河川局2019年公告後龍溪主流治理計畫，其中大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口的河段引發沿岸數十戶地主反彈，並成立自救會爭取權益，希望縮減治理線減少用地範圍，且不要施設高3公尺的堤防影響景觀，二河局下午再次辦說明會，強調地方關切事項都會納入會議紀錄及回應，兼顧防洪及觀光。

自救會長徐志文強調，公告的治理線沿岸是大湖草莓的重要生產區，河川治理線應再檢討以減少徵收民地，避免人民生計受影響，且大湖後龍溪沿岸風景秀麗，如未來興建高達3公尺河堤，將有如高牆阻絕後龍溪有山、有水及草莓園美景，影響地方觀光發展，希望未來施作應朝親水性設施規畫，減少水泥工程，並保護「飯島式銀鮈」瀕危保育物種的生態。

二河局人員表示，當地河川治理線早在1996年已公告過，用地範圍為25公尺，因民眾多次陳情希望修正定案，二河局完成用地範圍局部變更檢討進行第一次修正及公告，經水文、水理計算後，河川現況寬度與高度已不足，一旦發生洪水將溢至台3線及周邊房舍，在顧及防洪及民眾生計，用地範圍已由原本25公尺退縮為12公尺，這已是興建堤防及水防道路的極限，如不建水防道路將不利溢堤、破堤時的搶救。

但自救會認為現有河川沿岸已有蛇籠等設施保護，如果興建堤防及水防道路，都已貼近台3線公路，真有防洪搶險需要，地主們都會支持搶救人車穿越農地。

行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、立委陳超明及徐志榮、大湖鄉長黃惠琴及地方人士都到場關切，表達看法，希望治理線規畫兼顧民眾權益及安全。

二河局強調，今天說明會是告知地主修正後的治理計畫的預留範圍，並非立刻要施作工程，未來如有工程施作將再辦說明會，土地徵收也會採市價，屆時將邀地主及地方關心人士討論兼顧防洪及觀光的方案，希望地主能支持治理計畫共創雙贏，相關意見都會納入紀錄。

水利署第二河川局下午舉辦大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口河段的治理計畫說明會，地主關切治理線畫設情況。記者胡蓬生／攝影
水利署第二河川局下午舉辦大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口河段的治理計畫說明會，地主關切治理線畫設情況。記者胡蓬生／攝影
水利署第二河川局下午舉辦大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口河段的治理計畫說明會，地主關切治理線畫設情況。記者胡蓬生／攝影
水利署第二河川局下午舉辦大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口河段的治理計畫說明會，地主關切治理線畫設情況。記者胡蓬生／攝影
水利署第二河川局公告後龍溪主流治理計畫，其中大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口的河段引發沿岸數十戶地主反彈，並成立自救會爭取權益。記者胡蓬生／攝影
水利署第二河川局公告後龍溪主流治理計畫，其中大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口的河段引發沿岸數十戶地主反彈，並成立自救會爭取權益。記者胡蓬生／攝影
水利署第二河川局公告後龍溪主流治理計畫，其中大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口的河段引發沿岸數十戶地主反彈，並成立自救會爭取權益。記者胡蓬生／攝影
水利署第二河川局公告後龍溪主流治理計畫，其中大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口的河段引發沿岸數十戶地主反彈，並成立自救會爭取權益。記者胡蓬生／攝影

自救會 草莓 陳超明

延伸閱讀

中山大學附中新建綜合教學大樓動土 2.5億打造新地標

鋒面挹注全台逾2千萬噸 石門水庫進帳最多、南部仍渴

嘉義東石臥龍橋完工延期 通車前民眾驚見引道2大裂縫

水情有翻轉跡象！本周四水利署將討論 高市府：盼很快調回黃燈

相關新聞

桃園蘆竹「漂漂河」機車泡水 淹水原因找到了竟是它

桃園昨晚遭遇強烈雷雨，蘆竹區更成為淹水重災區，其中，蘆竹區南山路一段因為大淹水，讓許多機車被泡在水中。市府養工處表示，清...

2場豪雨襲擊新豐鄉害淹水 楊文科指示搶在颱風前復建

豪雨昨晚襲擊新竹地區，新竹縣長楊文科今天也前往新豐鄉勘災，指示相關單位進行災害復建、協助受影響戶申請補助、減免等。新竹縣...

天坑案楊文科「失職」說延燒 縣府：努力不應被抹煞

新竹縣議員邱靖雅今天質詢時，批評新竹縣政府處理竹北天坑案效率不佳，且工務處拿不出勘驗報告，也說不清到底有沒有到場加強勘驗...

大湖後龍溪治理計畫引發地主反彈 水利署再辦說明會

水利署第二河川局2019年公告後龍溪主流治理計畫，其中大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口的河段引發沿岸數十戶地主反彈，並成立自救...

竹北天坑案搶險計畫未過 豐邑：汛期將至搶險有急迫性

新竹縣政府昨天針對豐邑建案工地召開搶險計畫審查委員會，決議要求豐邑修正搶險計劃後重送審查。到場備詢的豐邑機構執行長劉純芳...

竹北天坑案竹縣府作為遭議 楊文科鬆口坦承失職

新竹縣議員邱靖雅今天質疑縣府處理竹北天坑案效率不佳，且工務處拿不出勘驗報告，追問是失職還是無能。對此，縣長楊文科先說縣府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦