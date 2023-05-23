大湖後龍溪治理計畫引發地主反彈 水利署再辦說明會

水利署第二河川局2019年公告後龍溪主流治理計畫，其中大湖鄉恭敬橋到汶水溪匯流口的河段引發沿岸數十戶地主反彈，並成立自救會爭取權益，希望縮減治理線減少用地範圍，且不要施設高3公尺的堤防影響景觀，二河局下午再次辦說明會，強調地方關切事項都會納入會議紀錄及回應，兼顧防洪及觀光。

自救會長徐志文強調，公告的治理線沿岸是大湖草莓的重要生產區，河川治理線應再檢討以減少徵收民地，避免人民生計受影響，且大湖後龍溪沿岸風景秀麗，如未來興建高達3公尺河堤，將有如高牆阻絕後龍溪有山、有水及草莓園美景，影響地方觀光發展，希望未來施作應朝親水性設施規畫，減少水泥工程，並保護「飯島式銀鮈」瀕危保育物種的生態。

二河局人員表示，當地河川治理線早在1996年已公告過，用地範圍為25公尺，因民眾多次陳情希望修正定案，二河局完成用地範圍局部變更檢討進行第一次修正及公告，經水文、水理計算後，河川現況寬度與高度已不足，一旦發生洪水將溢至台3線及周邊房舍，在顧及防洪及民眾生計，用地範圍已由原本25公尺退縮為12公尺，這已是興建堤防及水防道路的極限，如不建水防道路將不利溢堤、破堤時的搶救。

但自救會認為現有河川沿岸已有蛇籠等設施保護，如果興建堤防及水防道路，都已貼近台3線公路，真有防洪搶險需要，地主們都會支持搶救人車穿越農地。

行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、立委陳超明及徐志榮、大湖鄉長黃惠琴及地方人士都到場關切，表達看法，希望治理線規畫兼顧民眾權益及安全。