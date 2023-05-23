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白沙屯拱天宮第二香客大樓動工 2年後膠囊旅館啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
拱天宮新香客大樓共480地坪，為4層樓建築，一樓將設置膠囊旅館，應付背包客需求，預估投入經費需4億元。圖／拱天宮提供
拱天宮新香客大樓共480地坪，為4層樓建築，一樓將設置膠囊旅館，應付背包客需求，預估投入經費需4億元。圖／拱天宮提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，是全國矚目的宗教盛事，今年隨香「香丁腳」更突破10萬人大關，平時及例假日也常湧入大批信眾前來參拜，廟方考量目前香客大樓已難應付香客需求，計畫新建第二香客大樓並設置膠囊旅館，盼未來能提供更完善的設備，服務信眾與旅者。

上周三上午，廟方由主任委員洪文華率全體委員監事上香祈福，在「拱天宮新建香客大樓」建築基地上舉行動土典禮，祈求工程順利，預計需要750個工作天、約2年時間才會完工。

拱天宮總幹事陳春發表示，新香客大樓共480地坪，為4層樓建築，光硬體建設廟方就投入3.25億元，後續包括空調等還待硬體建設後會再添購，整棟香客大樓預估經費需4億元，全額由拱天宮負擔，而且也嚴格評選廠商，由甲級營造業者負責興建，屆時也會在第二香客大樓一樓設置膠囊旅館，應付背包客需求。

陳春發表示，廟方會大手筆投資建置香客大樓，主要是信徒虔誠，而許多信眾到拱天宮參拜，一位難求，白沙屯周遭旅宿業又少，且鄰近的民宿價格也高，所以希望提供香客更優質的環境，取之於社會也回饋社會。

歲次癸卯年三月廿八日（國曆112年5月17日）上午7點45分，「拱天宮新建香客大樓」，在建築基地上舉行動土典禮。

由主任委員洪文華率全體委員監事上香祈福，祈求新建香客大樓工程順利，未來能提供更完善的設備，服務信眾與旅者

上周三上午，廟方由主任委員洪文華率全體委員監事上香祈福，在「拱天宮新建香客大樓」建築基地上舉行動土典禮，祈求工程順利。圖／拱天宮提供
上周三上午，廟方由主任委員洪文華率全體委員監事上香祈福，在「拱天宮新建香客大樓」建築基地上舉行動土典禮，祈求工程順利。圖／拱天宮提供

白沙屯

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