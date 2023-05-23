竹北天坑案搶險計畫未過 邱靖雅批：安全不能等

新竹縣議員邱靖雅今天在議會質詢時，針對竹北天坑案火力全開，並以北巿信義天坑來對比，台北市政府要求建商1周內就要提搶險計畫，並在1月內執行完畢，如果不做就是市府自己做，費用由建商承擔，她問「如果這期間發生意外，誰要負責？」縣長楊文科回答說，建商要負責。

邱靖雅拿出「失職」和「無能」的牌子要楊文科做出回應，她指出，台北市政府處理信義天坑案，一周內就清查轄內102個建案，但新竹縣政府事發後，除了發公文沒任何作為，光是路能不能收回來維修，就花了2周才確定能不能做這件事。

再來搶險部分，她指出，從去年6月14日至今，豐采520工地已發生5次坍塌，昨天搶險計畫未過，只能繼續等建商嗎？台北市政府做法就是建商一周內就要提出搶險計畫，並在一個月內執行完畢，搶險計畫如果建商不做，台北市政府就自己來提、自己做，費用部分再由建商承擔，但新竹縣政府除了等建商提計畫，完全無作為，如果這期間真的發生意外，誰來負責？為何直轄市建商就是會聽話，「我們建商就是不聽話，團隊是失職還是無能？」

楊文科解釋說，巿府沒失職也沒無能，都嚴格處理，要完成復工、使用執照，建商未來還要和周邊居民和解，搶修也要提搶險計畫出來，這都有依照規定去做。關於邱靖雅的建議，縣府也會參考辦理，會站在居民立場，要求建商做好搶險計畫，搶險計畫不符合規定，也不會讓它通過。

邱靖雅追問，去年6月14日第一次坍塌發生後，工務處就應該要親自到現場加強勘驗，但事發至今，工務處真有到現場加強勘驗嗎？新竹縣工務處長江良淵回應說，根據勘驗要點，勘驗有兩種，一種是現場勘驗，一是書面勘驗，針對這部分也採不定期、不定時方式勘驗，只要有接到民眾投訴陳情，就會派員到場勘驗，下班時間也都有派員到場了解，到工地裡和負責人查詢。

江良淵也說，針對豐采520，去年8月已成立專案小組，包括建築師和結構與大地的專家學者，也有指定2家的技師公會來鑑定。