快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推數位學習 竹市藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府推動數位學習、智慧教學，老師可於「一師一載具」中自由創意編輯各式客製化教學媒材，更貼近孩子個別需求；學生於「生生用平板」中能專注提升注意力自主學習與共享討論。圖／新竹市政府提供
市府推動數位學習、智慧教學，老師可於「一師一載具」中自由創意編輯各式客製化教學媒材，更貼近孩子個別需求；學生於「生生用平板」中能專注提升注意力自主學習與共享討論。圖／新竹市政府提供

新竹市府大力推動「新竹好學－數位學習」政策，教育處今指出，教師專業社群於17日首次結合藝術領域及雙語政策，進行全市藝術領域雙語數位「公開觀議課」，並讓全市教師跨校觀摩，希望精進數位教學策略，以期教師具備數位科技應用教學的能力。

教育處表示，市府推動數位學習、智慧教學，老師可於「一師一載具」中自由創意編輯各式客製化教學媒材，更貼近孩子個別需求；學生於「生生用平板」中能專注提升注意力自主學習與共享討論；課室中「班班有大屏」同步呈現所有孩子獨特作品，給予即時賞析與適性回饋。

教育處說明，為推動雙語國家政策、強化學生英語溝通力與學習力，市府積極推動雙語教育，進行在職教師雙語進修課程，並結合數位學習精進方案的生生用平板，盼能開展孩子的國際視野，培養國際競爭力，讓新竹的孩子，成為世界的孩子。

「雙語教學著重的多模態讓雙語學習更有趣！」建功國小校長賴雲鵬表示，透過數位軟體運用中呈現圖片、影片及簡報，讓學生對於雙語的音樂課程是充滿興趣，數位教學同時可實施差異化教學，學習較慢的學生，若無法達到即時手寫或是打字的目標，可使用數位平台中的錄音功能完成教學回饋，使學生在沒有挫折的學習環境中達到教學目標。

擁有雙語專長的藝術領域教師建功國小主任林政君分享，在這次公開觀議課程中，透過市府統購軟體Loilonote學習平台，講述「彼得與狼｣音樂劇故事，讓學生在教師的引導下認識音樂劇中的銅管樂器，並學習判斷各種銅管樂器的音色之間的關係及差異，並藉由與同學互動討論，完成數位學習單中設計的實作任務。

新竹 音樂劇 生生用平板

延伸閱讀

東管處花現東海岸小旅行 藝術作品與自然美景相互輝映

竹市演武場變身古蹟 展出漆器修復工藝

「花現東海岸」小旅行 欣賞美景沉浸大地藝術

影像曝光！竹市轎車無視警示柵欄放下 強闖淹水地下道

相關新聞

跟進台北機車退出人行道？ 桃園市交通局回應了

行人地獄議題延燒，署名「小市民施克德」的讀者今天在各報刊登半版頭版廣告，呼籲交通主管機關嚴格執法。台北市長蔣萬安今天到議...

推數位學習 竹市藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

新竹市府大力推動「新竹好學－數位學習」政策，教育處今指出，教師專業社群於17日首次結合藝術領域及雙語政策，進行全市藝術領...

近竹科竹東外五里人口激增 議員上官秋燕爭取完全中學

新竹縣議員上官秋燕在今天議會質詢時指出，鄰近新竹科學園區的竹東鎮外五里（二重里、三重里、頭重里、員山里、柯湖里），近十年...

竹北公園建築遲未動工 居民：用鐵皮圍超過2年很誇張

新竹縣整修六家水圳、沿線舊建築，來重現歷史現場，其中竹北市水汴頭公園(公三公園)內有紅磚老屋，原先預定作水圳故事館，兩年...

桃園公車找不到司機 市府再祭每月加薪4000元

桃園市公車找不到司機，目前缺額高達261人。為解決市區公車駕駛員不足問題，市府交通局今天宣布，6月1日起再加碼4000元...

苗縣歇業紙廠廢棄物污水外流惹民怨 環局限期改善

苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出廢水惡臭難聞，居民今天前往查看，擔心污染鄰近老田寮溪，縣府環保局表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦