桃園勞工學苑實用在職課程搶手招生中

文／ 桃園市政府勞動局 提供

桃園市政府勞動局112年持續開辦勞工學苑課程，歡迎戶籍地或工作地於桃園市之在職勞工報名參加。

課程趨向多元 鼓勵自我充實
勞工學苑今年持續與大專校院及民間團體合作辦理課程，產業應用班開設「糖花工藝實務班」、「烘焙食品丙級證照-麵包類」、「烘焙食品丙級證照-西點蛋糕類」、「企業ESG永續及財務管理培訓班」、「Python程式設計:從零基礎入門到進階」、「商業空間3D彩現技法精進班」、「數據分析與資料視覺化應用班」等7班課程；進修學分班(每班3學分)除「員工生涯輔導與諮商」及「證券分析及投資管理」2班已開放報名中，後續尚有新課程即將加入招生的行列。產業應用班及學分班每班招收30人為原則，課程時數54至72小時不等，歡迎有興趣的勞工朋友把握機會。

生活課程每班3小時 自6月起陸續招生
為支持工作與生活平衡，另開設生活應用班共20班，以藝文創作、咖啡美食、美學時尚、攝影旅遊、健康運動及養生保健等六大主題辦理講座，每班課程時數3小時並以100人為原則，自6月起陸續開放線上報名，並規劃於6月至9月期間陸續辦理，讓勞工朋友工作之餘培養多元興趣，豐富生活內涵。

相關招生詳細資訊歡迎至桃園勞工學苑資訊網(https://academy-labor.tycg.gov.tw/www)，或逕洽各開課單位查詢，於網站加入會員後即可進行線上報名。(本廣告由勞動部就業安定基金補助)

圖／桃園市政府勞動局 提供
圖／桃園市政府勞動局 提供

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