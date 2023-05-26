桃園勞工學苑實用在職課程搶手招生中

桃園市政府勞動局112年持續開辦勞工學苑課程，歡迎戶籍地或工作地於桃園市之在職勞工報名參加。

課程趨向多元 鼓勵自我充實勞工學苑今年持續與大專校院及民間團體合作辦理課程，產業應用班開設「糖花工藝實務班」、「烘焙食品丙級證照-麵包類」、「烘焙食品丙級證照-西點蛋糕類」、「企業ESG永續及財務管理培訓班」、「Python程式設計:從零基礎入門到進階」、「商業空間3D彩現技法精進班」、「數據分析與資料視覺化應用班」等7班課程；進修學分班(每班3學分)除「員工生涯輔導與諮商」及「證券分析及投資管理」2班已開放報名中，後續尚有新課程即將加入招生的行列。產業應用班及學分班每班招收30人為原則，課程時數54至72小時不等，歡迎有興趣的勞工朋友把握機會。

生活課程每班3小時 自6月起陸續招生為支持工作與生活平衡，另開設生活應用班共20班，以藝文創作、咖啡美食、美學時尚、攝影旅遊、健康運動及養生保健等六大主題辦理講座，每班課程時數3小時並以100人為原則，自6月起陸續開放線上報名，並規劃於6月至9月期間陸續辦理，讓勞工朋友工作之餘培養多元興趣，豐富生活內涵。

相關招生詳細資訊歡迎至桃園勞工學苑資訊網(https://academy-labor.tycg.gov.tw/www)，或逕洽各開課單位查詢，於網站加入會員後即可進行線上報名。(本廣告由勞動部就業安定基金補助)