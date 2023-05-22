新埔人口增房價漲到3字頭 議員呂宛庭盼改善交通問題

新竹縣議員呂宛庭今天質詢時指出，新埔鎮田新重劃區人口日漸增多，房價從5年前每坪16萬漲到現在3字頭，但生活機能卻沒增長，其中交通問題首當其衝，盼能爭取新設快捷公車，以及建置YouBike，除了帶動地方觀光，也能解決長久以來交通壅塞問題。新竹縣交旅處長戴志君表示，「幸福小黃」計畫已在爭取中，目前在正盤點需求，YouBike也會協助鎮公所設置。

呂宛庭指出，新埔鎮的大眾交通工具只有新竹客運，在新竹客運減班狀況下，盼能爭取增設快捷公車，目前新竹客運路線只有到竹北西區商圈，未來快捷公車路線方面，希望能抵達高鐵站、竹北東區商圈、竹北遠百，並從關西開始發車，連結新埔、芎林，讓新埔鎮民更便利。

戴志君說明，關於快捷公車部分，竹科快捷巴士已有相關路線，縣府明天也會和新埔鎮公所來討論「幸福小黃」計畫，該計畫可以連結到鄰近的鄉鎮市公所，例如竹北、芎林等，由於這是中央補助的項目，也希望爭取鄉公所支持，若有最新進度會來報告。

呂宛庭也說，曾有民眾從竹北騎YouBike到新埔洽公，但新埔卻沒有設置YouBike的站點，且竹北離新埔最近也要10公里，對於民眾觀光或是洽公都非常不便，希望交旅處能在新埔設置YouBike。

戴志君也說明，縣府委託中華大學辦理YouBike全縣規劃，設置原則為「公共運輸的最後一哩路」，設置的地點包括竹北、新豐、湖口，都是符合人口和運輸等需求，至於新埔鎮公所也準備投入自己資源和縣府合作設置YouBike，縣府也會予以協助，盡速完成YouBike建置。

至於交通壅塞部分，呂宛庭說，許多民眾反應上下班時間，文山路與褒忠路口和義民路三段、新湖路口都非常壅塞，雖然有科技執法，但目前都只有一線道可以到竹北，或是要右轉褒忠橋，盼能改善交通。