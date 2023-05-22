快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

新埔人口增房價漲到3字頭 議員呂宛庭盼改善交通問題

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣議員呂宛庭（左），今天在議會質詢時關心新埔鎮交通問題。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員呂宛庭（左），今天在議會質詢時關心新埔鎮交通問題。記者黃羿馨／攝影

新竹縣議員呂宛庭今天質詢時指出，新埔鎮田新重劃區人口日漸增多，房價從5年前每坪16萬漲到現在3字頭，但生活機能卻沒增長，其中交通問題首當其衝，盼能爭取新設快捷公車，以及建置YouBike，除了帶動地方觀光，也能解決長久以來交通壅塞問題。新竹縣交旅處長戴志君表示，「幸福小黃」計畫已在爭取中，目前在正盤點需求，YouBike也會協助鎮公所設置。

呂宛庭指出，新埔鎮的大眾交通工具只有新竹客運，在新竹客運減班狀況下，盼能爭取增設快捷公車，目前新竹客運路線只有到竹北西區商圈，未來快捷公車路線方面，希望能抵達高鐵站、竹北東區商圈、竹北遠百，並從關西開始發車，連結新埔、芎林，讓新埔鎮民更便利。

戴志君說明，關於快捷公車部分，竹科快捷巴士已有相關路線，縣府明天也會和新埔鎮公所來討論「幸福小黃」計畫，該計畫可以連結到鄰近的鄉鎮市公所，例如竹北、芎林等，由於這是中央補助的項目，也希望爭取鄉公所支持，若有最新進度會來報告。

呂宛庭也說，曾有民眾從竹北騎YouBike到新埔洽公，但新埔卻沒有設置YouBike的站點，且竹北離新埔最近也要10公里，對於民眾觀光或是洽公都非常不便，希望交旅處能在新埔設置YouBike。

戴志君也說明，縣府委託中華大學辦理YouBike全縣規劃，設置原則為「公共運輸的最後一哩路」，設置的地點包括竹北、新豐、湖口，都是符合人口和運輸等需求，至於新埔鎮公所也準備投入自己資源和縣府合作設置YouBike，縣府也會予以協助，盡速完成YouBike建置。

至於交通壅塞部分，呂宛庭說，許多民眾反應上下班時間，文山路與褒忠路口和義民路三段、新湖路口都非常壅塞，雖然有科技執法，但目前都只有一線道可以到竹北，或是要右轉褒忠橋，盼能改善交通。

針對新埔、竹北、湖口之間交通問題，戴志君說，短期部分，新埔沿線路口都會進行流量調查，並調整適當紅綠燈秒數；至於長期，由於這是通勤廊帶，已有爭取到十大建設計畫，縣道117線部分將進行拓寬，而文山路和褒忠路段，工務處也爭取到拓寬經費，整個通勤廊道相關改善計畫都已進行中。

新埔鎮公所準備投入自己資源和縣府合作設置YouBike。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮公所準備投入自己資源和縣府合作設置YouBike。圖／新竹縣政府提供

YouBike 新竹 公車

延伸閱讀

YouBike 30分免費明年1月上路 蔣萬安：估年增2700萬人用

YouBike系統遭攻擊！全台2.1萬筆交易資料外洩 收「這2類」訊息要小心

竹北沿海多個村里一早泡在水裡 居民出門像溯溪

2萬通勤族憂新竹客運不續營 蔡志環質詢要縣府給配套

相關新聞

跟進台北機車退出人行道？ 桃園市交通局回應了

行人地獄議題延燒，署名「小市民施克德」的讀者今天在各報刊登半版頭版廣告，呼籲交通主管機關嚴格執法。台北市長蔣萬安今天到議...

推數位學習 竹市藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

新竹市府大力推動「新竹好學－數位學習」政策，教育處今指出，教師專業社群於17日首次結合藝術領域及雙語政策，進行全市藝術領...

近竹科竹東外五里人口激增 議員上官秋燕爭取完全中學

新竹縣議員上官秋燕在今天議會質詢時指出，鄰近新竹科學園區的竹東鎮外五里（二重里、三重里、頭重里、員山里、柯湖里），近十年...

竹北公園建築遲未動工 居民：用鐵皮圍超過2年很誇張

新竹縣整修六家水圳、沿線舊建築，來重現歷史現場，其中竹北市水汴頭公園(公三公園)內有紅磚老屋，原先預定作水圳故事館，兩年...

桃園公車找不到司機 市府再祭每月加薪4000元

桃園市公車找不到司機，目前缺額高達261人。為解決市區公車駕駛員不足問題，市府交通局今天宣布，6月1日起再加碼4000元...

苗縣歇業紙廠廢棄物污水外流惹民怨 環局限期改善

苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出廢水惡臭難聞，居民今天前往查看，擔心污染鄰近老田寮溪，縣府環保局表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦