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竹市演武場變身古蹟 展出漆器修復工藝

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
文化局說明，這次特展展出光山行－賴信佑匠師的金繼修復作品，包括常見的碗、盤及茶具等，皆可以用金繼修復，有著用物之心、惜物之情，讓觀眾從日常的器具之中，細細品味工藝之美。圖／新竹市政府提供
文化局說明，這次特展展出光山行－賴信佑匠師的金繼修復作品，包括常見的碗、盤及茶具等，皆可以用金繼修復，有著用物之心、惜物之情，讓觀眾從日常的器具之中，細細品味工藝之美。圖／新竹市政府提供

86歲市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」修復完工變身古蹟藝文館，即日起至9月17日將展出工藝特展「金繼的繕與美」，現場除展出金繼修復作品外，也有匠師所使用的工具，引領觀者深入淺出地認識金繼工藝，敬邀各界踴躍觀展，共同欣賞金繼的「缺憾之美」。

市府指出，新竹市少年刑務所演武場落成於1935年，附近共有18棟宿舍群，演武場過去是司獄官訓練武藝、體能的場館，包含柔道、劍道都在此訓練，二戰後改為監獄員工宿舍，而後閒置，於2012年被列為市定古蹟，但建築主體都被加蓋遮蔽，市府因而啟動修復工程，2021年修復完工。

文化局說明，金繼全名是「金繕修復－kintsugi」，起源於日本約15世紀左右室町時代至戰國時代，以天然的漆黏合破損的器物，再塗上金粉，讓殘缺的器物恢復原本的功能，延續器物的使用年限，由於使用天然無毒的生漆修繕，完全乾固後具有耐酸鹼、耐高溫、不易剝落的特性，修復完成的器物仍可以當作食器使用。

文化局說，金繼雖已不符合當代的經濟效益需求，惟在美學、哲學與環境永續上提供了不同的思考角度，這次展覽將輕巧細緻的金繼工藝品與少年刑務所演武場的日式建築相互結合，同時以侘寂美學為概念，打造不一樣的觀展體驗。

文化局表示，日治時期新竹曾有全島唯一的漆器工場「理研株式會社」，為當時漆器工藝發展注入深厚的基礎，因而這次展覽以「漆藝」作為發想。戰後「理研株式會社」新竹工場被徵收，改由國人負責技術指導，曾在1950至1960年代創造漆業的風光時期。而在現代，工業化生產的器皿物美價廉，修復不再是符合成本的選擇。

文化局說明，這次特展展出光山行－賴信佑匠師的金繼修復作品，包括常見的碗、盤及茶具等，皆可以用金繼修復，有著用物之心、惜物之情，讓觀眾從日常的器具之中，細細品味工藝之美。

這次展覽將展出製作時所需的工具與材料，帶觀者深入淺出地認識金繼工藝。圖／新竹市政府提供
這次展覽將展出製作時所需的工具與材料，帶觀者深入淺出地認識金繼工藝。圖／新竹市政府提供

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