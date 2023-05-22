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住址隱匿、地籍異動即時通 新竹地政主動出擊 免費申辦

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市地政事務所人員主動到各機關受理民眾申請服務。圖／市府提供
竹市地政事務所人員主動到各機關受理民眾申請服務。圖／市府提供

詐騙手法不斷更新，地政機關為使不動產持有人的個人資料隱私及財產權益能夠多一分保障，推出「住址隱匿」及「地籍異動即時通」免費申請服務，新竹市地政事務所已主動到各機關受理民眾申請，確保市民財產權益。

新竹市長高虹安重視反詐工作，上任後成立「新竹市打詐隊」。為保障不動產高價值交易安全，竹市地政事務所表示，上周展開首場「主動出擊服務」前往香山區公所受理申請2項服務，當地有很多純樸的年長者，很貼近需求。

地政所說，土地登記資料有公開的必要性，兼顧財產持有人地址隱私，「持有人申請住址隱匿」服務可讓個資保護再升級；「地籍異動即時通」服務則是民眾財產安全的守門員，讓所有人在名下財產向地政機關申請異動的第一時間，即可接獲手機簡訊或電子郵件通知，有效防止偽冒不動產抵押貸款或移轉的情形。

地政事務所說，持有不動產的市民申辦2項服務，可至臨櫃填寫申請書並核驗身分證明文件正本，或可透過自然人憑證線上申請。

財產 身分證

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