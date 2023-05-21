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竹市推「客語薪傳師培訓課程」 即日起開放報名

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市2022年「客語薪傳師培訓課程」學員合影資料照。圖／新竹市政府提供
新竹市2022年「客語薪傳師培訓課程」學員合影資料照。圖／新竹市政府提供

新竹市府致力於辦理客語深根服務計畫，將在文化局圖書館青少年分館多功能教室辦理「客語薪傳師培訓課程」，課程分為2大主軸「客家語言培訓課程」與「客家知識培訓課程」，語言課程著重客語研究的基礎概念，知識課程則聚焦當代客家的多重議題，自即日起至6月11日開放報名，歡迎對客語教學、客家文化有興趣的民眾報名。

「客家知識培訓課程」以培育客語薪傳師客家文化知識為主，訂於6月4日、11日、18日上午9點半至下午3點半，邀請老師姜義溎、徐彩雲、王保鍵、謝瑞珍、羅烈師、邱星崴講授，課程內容涵蓋客家的信仰儀式、飲食文化、自然生態、語言政策、在地特色、青年返鄉等，課程將以輕鬆趣味的模式進行，同時藉由案例分享與課堂互動加深學習效益及客家知識的深化。

文化局補充，這次客語薪傳師培訓課程主要以客語授課，並以薪傳師及其他對客家語文教學有興趣者為優先錄取對象，報名請至（surveycake.com/s/alXa4），課程資訊請至「好客．新竹」臉書粉絲專頁（facebook.com/

新竹市府致力於辦理客語深根服務計畫，將在文化局圖書館青少年分館多功能教室辦理「客語薪傳師培訓課程」，課程分為2大主軸「客家語言培訓課程」與「客家知識培訓課程」。圖／新竹市政府提供
新竹市府致力於辦理客語深根服務計畫，將在文化局圖書館青少年分館多功能教室辦理「客語薪傳師培訓課程」，課程分為2大主軸「客家語言培訓課程」與「客家知識培訓課程」。圖／新竹市政府提供
新竹市2022年「客語薪傳師培訓課程」上課情形資料照。圖／新竹市政府提供
新竹市2022年「客語薪傳師培訓課程」上課情形資料照。圖／新竹市政府提供

客語 語言 新竹

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