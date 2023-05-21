獸夾犬找新家 苗栗縣府送領養者首年3000元寵物險

苗栗縣生態保育教育中心（動物收容所）有獸夾照護犬、肢體殘缺犬等14隻不易送養，縣府動物保護防疫所祭出即日起補助首年寵物保險費，最高3000元，鼓勵民眾領養牠們。

苗栗動物收容所收容犬貓維持150隻至200隻犬貓規模，捕助或救援遊蕩犬約5成回置、3成被領養、2成收容，其中，14隻不易送養犬，在所最久已經待了3年，動防所即日至今年11月底領養牠們，補助首年寵物保險費。

動保所指出，收容所內14隻不易送養犬，包括1隻體重35公斤以上大型犬，8隻因中獸夾受傷3腳犬，及5隻肢體器官傷害康復後仍殘缺犬隻，其中1隻因嘴巴被橡皮圈套住，動保所救援後，因組織潰瀾，整個口腔牙齦外露。

民眾領養可直接到收容所，或上全國動物收容所系統，觀看每隻犬貓照片資料，犬貓均已完成絕育、晶片植入、狂犬病，及犬8合1（貓3合1）疫苗注射，及體內外寄生蟲針、滴或噴劑治療，每年回所還可免費注射狂犬病疫苗。

領養不易送養犬首年寵物保險僅限1隻，保險內容依各保險公司及內谷等各有不同，包括醫療費用、寵物侵權責任，及寵物喪葬費用等項目，補助採實支實付，最高3000元，洽詢電話037-320049。